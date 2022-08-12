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亮・珠寶／綠松石勾人神遊蔚藍地中海　可轉換項鍊穿戴更自由

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▲▼VCA,Tiffany 。（圖／公關照）

▲模特兒佩戴梵克雅寶Lueur d’été可轉換式長項鍊及Écume de turquoise 戒指。（圖／梵克雅寶提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

明亮的綠松石於珠寶設計中多以配角點綴的形式存在，但法國珠寶世家梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）從亞利桑那州蒐羅到三批頂級的綠松石，包括表面光滑無內含物、讓人聯想到地中海風光的蛋面切割寶石，以及大小不一的天藍色綠松石珠，催生出從金質圓珠為靈感的Perlée珠寶系列創作12件項鍊、雞尾酒戒與手環，讓綠松石一躍成為最佳女主角，為炎熱日子注入一抹沁涼的視覺感受。

▲▼VCA,Tiffany 。（圖／公關照）

▲模特兒將梵克雅寶Horizon de turquoise可轉換式長項鍊當腰鍊使用，同時搭配Estérel手鐲、Onde de turquoise 戒指。

梵克雅寶Perles d’été系列的綠松石項鍊清一色都是可轉換式設計，可將吊墜取下，讓佩戴者在華麗與簡潔風格之中自在變換，當中由39顆大小不一的綠松石圓珠、青金石和珊瑚串成的Lueur d’été可轉換式長項鍊垂墜流蘇，讓人回想起1920年代Art Deco裝飾藝術風格，透過兩個隱密搭扣可將長項鍊分成兩條項鍊佩戴。

▲▼VCA,Tiffany 。（圖／公關照）

▲梵克雅寶工匠花費超過800小時製作的Brume de turquoise項鍊，吊墜可拆卸。

最能與地中海碧海藍天色調相呼應的Brume de turquoise項鍊，則是梵克雅寶工匠花費超過800小時的結晶，金質圓珠繞著19顆蛋面切割綠松石，可拆式吊墜則以黃K金打造出鏤空放射圖紋，讓肌膚若隱若現；此外，深具分量的單顆綠松石輕易成為戒指與手鐲焦點，特別是由巧妙金工烘托的大克拉戒指，發想自美國名媛舉杯點唇流行的雞尾酒戒，單戴即氣勢非凡。

▲▼VCA,Tiffany 。（圖／公關照）▲▼VCA,Tiffany 。（圖／公關照）

▲梵克雅寶Ecume de turquoise綠松石戒指（左），Delta de turquoise手鐲。

美國珠寶品牌Tiffany & Co. 2022 Blue Book高級珠寶系列，也推出活潑的綠松石作品，向傳奇珠寶設計師Jean Schlumberger致敬的一系列新品中，Chevron Fringe造型項鍊以18K金打造長短不一的放射圖紋，末端均點綴綠松石，充滿年輕活力；而帶著奇幻感的Schlumberger 18k金鑲嵌尖晶石與綠松石Spiky Fish造型胸針，在魚眼睛鑲嵌綠松石，果然成功吸睛。

▲▼VCA,Tiffany 。（圖／公關照）

▲Tiffany & Co. Schlumberger 18K黃金鑲嵌綠松石Chevron Fringe造型項鍊。（圖／Tiffany & Co.提供，以下同）

▲▼VCA,Tiffany 。（圖／公關照）

▲Tiffany & Co. Schlumberger 18k金鑲嵌尖晶石與綠松石Spiky Fish造型胸針。

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關鍵字：

亮珠寶, 梵克雅寶, Van Cleef & Arpels, Tiffany & Co.

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