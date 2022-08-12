倪妮花瓣裙撞衫小賈辣妻被秒殺！　網點「1區別」：鞋子太重要

▲倪妮近日出席電影首映會 。（圖／翻攝自微博倪妮工作室）

記者鮑璿安／台北報導

大陸女星倪妮近日出席電影首映會，以一身簡潔的白色花瓣平口裙亮相，展現她傲人的直角肩曲線，只是向下一看，選用長靴反而遮蓋了美腿曲線，有網友就對比先前小賈斯汀妻子海莉比伯（Hailey Bieber）穿上同件裙裝的畫面，點出了差異點。

▲倪妮以義大利設計師品牌ERMANNO SCERVINO 2022秋冬系列玫瑰迷你短裙出席活動 。（圖／翻攝自微博倪妮工作室）

倪妮此次以義大利設計師品牌ERMANNO SCERVINO 2022秋冬系列玫瑰迷你短裙出席活動，運用包覆於胸前的立體花瓣帶來層次感，並隨著修身裙襬剪裁而下，創造筆直的雙腿線條，符合倪妮一貫的仙氣。原屬相當安全牌的造型，不過全身造型都照搬秀上，選用了同系列的厚底靴款，倪妮170cm高挑身材因此被截短了不少，強烈的黑色系反而將重點都放在腳下。

▲海莉比伯造型師將秀上鞋款改成尖頭高跟鞋 。（圖／翻攝自IG、品牌官網）

其實海莉比伯早在6月出席自創的護膚品牌「Rhode」活動時，就以該套裙裝現身，不過造型師選擇了同色系的尖頭高跟鞋取代長靴，因此腿部線條達到延伸，且色系上呼應更為巧妙，避免了腳重頭輕的效果。然而倪妮這回撞衫海莉比伯，兩人的身高其實只差1cm，讓網友紛紛表示：「鞋子的重要性」、「倪妮狀態還是很好的」、「兩位都是腿精啊」、「以為海莉比伯至少175cm」。

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