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小賈辣妻「惹火內衣大片」在家完成！　性感小麥肌＋零贅肉體態養眼

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記者鮑璿安 ／外電報導

歌手小賈斯汀（Justin Bieber）妻子海莉比伯（Hailey Bieber）一向不吝嗇展現超模級身材，近期還與女性內衣品牌維多利亞的秘密（Victoria's Secret）合作，居家拍攝一系列內衣大片，包括水藍色蕾絲造型，與健康的小麥色肌膚相襯，破尺度畫面連發，才剛曝光就吸引破百萬讚數。

海莉比伯成為Victoria's Secret 「So Obsessed 」合作對象之一，因品牌面臨轉型，近來頌揚各種身材和不同形式的性感，提倡更廣義的自然美。海莉比伯受邀穿上So Obsessed 系列，由攝影師 Adrian Martin 操刀拍攝，場景則全在自家中完成，展現慵懶舒適。海莉比伯換上水藍色細肩帶款式內衣，迎著陽光模樣自在，另也詮釋了較為性感的黑色蕾絲連身衣，伴隨刺繡印花展現纖細腰身，自豪秀出緊實曲線。

海莉比伯也強調，自己心目中完美的內衣，是兼具面料舒適、全面包覆的款式。而她形象正面，自創的美容品牌 Rhode於今年夏天誕生，還穿著Saint Laurent 禮服在時尚奧斯卡Met Gala 上大放異彩，成為年輕族群指標性人物。

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關鍵字：

海莉比伯, Hailey Bieber, 維多利亞的秘密, Victoria’s Secret

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