運動甜心必收4款超時髦球鞋　Keds、Nike彈簧鞋讓妳一年四季都亮眼

▲比起名為高跟鞋的美麗刑具，舒適自在的運動鞋一直是運動女孩們最愛。（圖／翻攝自Martine Rose官網、Keds提供）

實習記者蔡孟廷／綜合報導

除了美觀度以外，如何找到一雙鞋子能夠陪著妳一起征戰人生的沙場、跳過生活的困難最後完美落地，想必是每個運動女孩每天的煩惱。這次為各位選了四雙運動鞋，無論是怎樣的馳騁奔走，都能保持清爽俏麗。

Keds CHAMPION 經典皮革綁帶休閒鞋

Keds CHAMPION鞋款誕生至今百餘年，當初是為了方便女性活動而生，這次以皮革的方式呈現，讓大家看到和帆布全然不同的風貌。身為Keds最經典的系列，以超前的女性解放思想，讓這雙傳奇鞋款至今仍是許多運動女孩的心頭好，純白造型配上亮眼藍標，彷彿在告訴這個世界，女孩跟白色一樣充滿無限可能性。

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▲純白色的鞋體配合低調的藍標讓人印象深刻而不招搖。（圖／翻攝自Keds官網）

FILA Disruptor 2厚底增高鋸齒老爹鞋

FILA老爹鞋可以說是人腳一雙的單品了，除了增高之外，圓潤的外型、豐富的配色就知道為何這雙鞋備受歡迎。而最白搭首選白粉配色，在全白的鞋身上點綴了櫻花般的粉紅色，青春洋溢的氣息撲面而來，穿上這雙鞋不只拉長整體比例，更像是把春天穿在身上，讓人在一年四季都能享受春風拂面的少女情懷。

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▲可愛圓潤的外觀讓FILA老爹鞋歷久不衰，白粉配色更是少女必備。（圖／翻攝自FILA官網）

Nike Shox MR4 Mule Martine Rose Black

讓人一時分不清楚是男鞋還是女鞋，設計鬼才Martine Rose近日與Nike的聯名在網路上掀起熱議。穆勒鞋款式配上全皮質打造的凌厲外型，全黑鞋身卻在鞋跟用上亮眼的大紅色，以足球鞋為發想，將屬於男性的彈簧鞋改造成女性鞋款，利用這雙鞋，模糊男女鞋之間的界線，更將重心拉回到女性身上。

▲Nike和Martine Rose雖已經不是第一次聯名，但此次合作依舊掀起熱議。（圖／翻攝自Nike官網）

Cecilie Bahnsen SARA SNEAKERS

丹麥設計師Cecilie Bahnsen將這雙鞋子的重點，放在那一顆顆如真花一樣盛開在腳上的精緻串珠，鞋頭造型平淡而不無趣。在運動鞋上使用抽繩和瑪麗珍鞋式的魔鬼氈開合，在穿脫上更加方便。保有功能性同時增加女性元素，穿上這雙鞋的女孩們就像是綻放在哥本哈根的雛菊，豪不張揚卻朝氣勃勃。

▲機能而少女的外觀讓Cecilie Bahnsen的運動鞋擁有一批死忠粉絲。（圖／翻攝自Cecilie Bahnsen官網）

這四雙可愛的運動鞋，有沒有任何一雙打中妳的心呢？今年就換上運動鞋，走出戶外，用自己的雙腳告訴世界，Girls can do anything！

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