Jessica「緊身馬甲衫」勾出分明S曲線　側躺地上狂擺撩人姿勢

記者王則絲／台北報導

前少女時代成員Jessica（鄭秀妍）以出演選秀節目再創演藝事業顛峰，近日Jessica獲邀擔任《SENSE》雜誌8月號封面人物，畫報中她身穿一件馬甲胸衣設計緊身衫，勾勒出她的S曲線，裙襬更包覆臀線流瀉而下，宛如人魚的尾巴一樣漂亮，另一套鮮紅色份量感禮服，Jessica則是側躺演繹，盡顯撩人的姿態。

Jessica因參加陸綜《乘風破浪》第三季（又名《浪姐3》），獲得亞軍的佳績，累積了爆棚的人氣，讓她在近期成為時尚雜誌圈中炙手可熱的女明星。不久前才釋出替陸版《時裝L’OFFICIEL》拍攝的封面大片，本月份Jessica同時又登上另一雜誌《SENSE》的封面，但是在造型風格上完全不同。

Jessica這回於新畫報中嘗試的是如女王般的霸氣，以及成熟女人味的風格，封面上她穿著設計師品牌Zhong Zixin的駝棕色調造型，融合馬甲元素的貼身上衣，讓Jessica纖細卻曲線分明的姣好身形顯現，下半身的金色吊帶流蘇裙，則是像人魚尾巴一樣既華麗又夢幻；接著Jessica換上大膽鮮紅的禮服，側躺在地上擺出撩人姿勢，十分美豔動人。

此外，先前Jessica曾在IG上分享的Roger Vivier黑裙Look，亦是本次拍攝畫報中的其中一套造型，古典雅緻的一件水鑽黑裙下，透過心機開岔設計，讓Jessica巧妙伸出美腿，並踩著一雙厚底的運動鞋，為造型注入一點型格。

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