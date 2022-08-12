fb ig video ETtoday search mobile

孫芸芸半露酥胸遊巴黎　甩百萬愛馬仕鱷魚包吸睛

>

▲▼孫芸芸 。（圖／翻攝IG）

▲孫芸芸穿低胸黑洋裝背著愛馬仕包現身國際珠寶品牌匯聚的巴黎芳登廣場。（圖／翻攝aimeeyunyunsun IG）

記者陳雅韻／台北報導

「台灣第一名媛」孫芸芸結束義大利度假勝地卡布里島（Capri）行程，近日轉往法國巴黎旅行，足跡踏遍國際珠寶品牌匯集的芳登廣場、開雲集團董事長François Pinault私人博物館「Bourse de Commerce-Pinault Collection」等地，由於天氣炎熱，她都以黑色細肩帶長洋裝搭涼鞋、黑色包包為主，看似相近的造型，其實款式都不同，當中包括百萬等級的愛馬仕（Hermes）鱷魚皮包。

▲▼孫芸芸 。（圖／翻攝IG）

▲孫芸芸背百萬元等級的愛馬仕鱷魚皮凱莉後背包。（圖／翻攝aimeeyunyunsun IG）

一般人旅行可能1、2款包玩到底，但孫芸芸一路從卡布里島曬Prada正夯的拉菲草手提袋，再到巴黎連曬2款黑色包款，全是一線精品品牌。最吸睛是她身穿低胸黑色長洋裝走在芳登廣場上，不僅事業線勾動目光，她隨興甩的愛馬仕凱莉後背包也搶鏡，細看可是矜貴的鱷魚皮材質，身價不凡。

▲▼孫芸芸 。（圖／翻攝IG）

▲孫芸芸另一套黑洋裝搭配Bottega Veneta 139,700元的Mini Cabat包。（圖／翻攝aimeeyunyunsun IG）

孫芸芸另一套造型也是黑色細肩帶洋裝搭配黑包，此次換上是以編織包出名的義大利品牌Bottega Veneta的Mini Cabat包，包身為招牌編織設計搭配提把，另附長背帶，可拎或背的兩用設計方便旅行，成為她度假的亮點行頭之一。

►孫芸芸火辣泳衣天天被問　狂愛香奈兒、澳洲牌素面款

►孫芸芸遊艇曬S形火辣曲線　海島度假背6萬洞洞包

關鍵字：

孫芸芸, 愛馬仕, Hermes, Bottega Veneta

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa金裝配60萬元珠寶閃爆

Lisa金裝配60萬元珠寶閃爆

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

王心凌愛用的5款防曬品大公開

王心凌愛用的5款防曬品大公開

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

ET Fashion

推薦閱讀

亮・珠寶／綠松石勾人神遊蔚藍地中海　可轉換項鍊穿戴更自由

亮・珠寶／綠松石勾人神遊蔚藍地中海　可轉換項鍊穿戴更自由

范范豪擲28萬寵老公　黑人笑納沛納海新錶

范范豪擲28萬寵老公　黑人笑納沛納海新錶

「羽球王子」王子維搶戴時尚智能錶　商務、運動一錶搞定

「羽球王子」王子維搶戴時尚智能錶　商務、運動一錶搞定

周子瑜拉下外套大露香肩　加碼秀美腿當「帶貨王」 風・Luxury／珠寶經典變身華麗錶　金質圓珠繞錶圈超Ｑ　 「具先生」戴十字架鑽鍊放閃　配隨興圓領衫施展熟男魅力 MIDO雙時區錶活力滿點　紅藍配色一眼辨別日與夜 MIDO雙時區錶活力滿點　紅藍配色一眼辨別日與夜 賈永婕大露背「網美裝」登山能跑能跳　28萬Tiffany微笑鑽鍊相伴 美娜度假性感洋裝全出籠　Zara虎紋裝胸前開洞辣翻

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面