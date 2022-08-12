孫芸芸半露酥胸遊巴黎　甩百萬愛馬仕鱷魚包吸睛

▲孫芸芸穿低胸黑洋裝背著愛馬仕包現身國際珠寶品牌匯聚的巴黎芳登廣場。（圖／翻攝aimeeyunyunsun IG）

記者陳雅韻／台北報導

「台灣第一名媛」孫芸芸結束義大利度假勝地卡布里島（Capri）行程，近日轉往法國巴黎旅行，足跡踏遍國際珠寶品牌匯集的芳登廣場、開雲集團董事長François Pinault私人博物館「Bourse de Commerce-Pinault Collection」等地，由於天氣炎熱，她都以黑色細肩帶長洋裝搭涼鞋、黑色包包為主，看似相近的造型，其實款式都不同，當中包括百萬等級的愛馬仕（Hermes）鱷魚皮包。

▲孫芸芸背百萬元等級的愛馬仕鱷魚皮凱莉後背包。（圖／翻攝aimeeyunyunsun IG）

一般人旅行可能1、2款包玩到底，但孫芸芸一路從卡布里島曬Prada正夯的拉菲草手提袋，再到巴黎連曬2款黑色包款，全是一線精品品牌。最吸睛是她身穿低胸黑色長洋裝走在芳登廣場上，不僅事業線勾動目光，她隨興甩的愛馬仕凱莉後背包也搶鏡，細看可是矜貴的鱷魚皮材質，身價不凡。

▲孫芸芸另一套黑洋裝搭配Bottega Veneta 139,700元的Mini Cabat包。（圖／翻攝aimeeyunyunsun IG）

孫芸芸另一套造型也是黑色細肩帶洋裝搭配黑包，此次換上是以編織包出名的義大利品牌Bottega Veneta的Mini Cabat包，包身為招牌編織設計搭配提把，另附長背帶，可拎或背的兩用設計方便旅行，成為她度假的亮點行頭之一。

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