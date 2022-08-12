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3招對抗熬夜的「假性老化」：早睡多睡、保持心情愉悅都是關鍵

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記者李薇／台北報導　圖／pexels

現代人生活壓力大，很容易出現「假性老化」，尤其是熬夜之後，更容易臉上出現細紋、鬆弛、下垂等等，但這些狀況並不是指常態的老化，而是短暫的疲勞出現的結果，只要遵循以下步驟，進行加強養護，可以幫助肌膚回復健康光澤。

▲假性老態,抗老,保養。（圖／pexels）

1.早睡多睡

平時有熬夜習慣的人，可以趁著假日多多補眠，用睡覺把精力補充回來，10點以前入睡，然後睡滿8到10個小時，可以幫助養肝，修護精氣神，當然平時也要盡量養成早睡的習慣，11點前入睡，盡量睡滿7到8小時，讓身體恢復正常作息。

▲假性老態,抗老,保養。（圖／pexels）

2.保養護膚

像是臉部肌膚隨著時間或是環境的變遷，會出現膠原蛋白流失、暗沉、乾燥等等，建議可以透過外在的保養呵護出細緻的肌膚，比如含有抗老成分或是美白成分的保養，天天擦還是會讓肌膚達到一定的效果，滋養出狀態良好的膚況。

▲假性老態,抗老,保養。（圖／pexels）

3.抑鬱的心情

很多時候心情也是造成假性老態的原因，因為嘴角下垂、眼睛失神等狀況，就會讓整個人看起來好像老了很多，所以讓心情保持輕鬆愉悅，可以運用一些音樂、旅行、做快樂的事情，讓身心靈放鬆，開心的心情經常顯露在臉上，整個人看起來也會年輕很多。

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關鍵字：

假性老態, 抗老, 保養

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