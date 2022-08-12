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香港前女首富上千萬愛馬仕牆新貨到　特製企鵝包Q爆

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▲▼ 甘比愛馬仕收藏 。（圖／翻攝IG）

▲甘比擔任劉鑾雄慈善基金信託人之董事，全力投入慈善公益活動。（圖／翻攝kimbeechan_official IG）

記者陳雅韻／台北報導

曾是香港女首富的富商劉鑾雄（大劉）妻子甘比（陳凱韻），雖然無法登回寶座，但仍有高達700億港幣（約2670億台幣）身家，讓她毫無後顧之憂，以劉鑾雄慈善基金信託人之董事身分，全心全力投入慈善公益活動之中。私下她則是少女心滿滿，最喜歡收集各種企鵝商品，近日最令她喜愛的新品是向愛馬仕（Hermès）特別訂製的企鵝包到貨了，讓她開心分享並表示：「謝謝愛馬仕，又多了一個企鵝系列，好開心，十分漂亮。」

▲▼ 甘比愛馬仕收藏 。（圖／翻攝IG）

▲甘比開心秀出愛馬仕特別訂製的企鵝包。（圖／翻攝kimbeechan_official IG）

從娛樂記者、搖身一變成為香港富商劉鑾雄夫人的甘比（陳凱韻），是各大精品品牌的超級VIP，她尤其喜歡愛馬仕手袋，曾在IG曬香奈兒熱門的「N°5百年至臻倒數日曆」時，露出一整面愛馬仕橘盒牆，每個盒貼有內裝包款的照片與簡述，背景還有一個極為珍罕的喜馬拉雅尼羅鱷魚皮為上蓋的Constance包，推估光是愛馬仕收藏數千萬元起。

▲▼ 甘比愛馬仕收藏 。（圖／翻攝IG）

▲甘比也收藏3款特製的愛馬仕企鵝圖案手拿包。（圖／翻攝kimbeechan_official IG）

企鵝是甘比最愛的動物，常可見各品牌送禮總會為她準備企鵝圖案蛋糕、花束或限量商品，這回愛馬仕則為她訂製藍色手提包，以冰山與冰川為背景，3隻身材各異的企鵝躍上包身，模樣可愛；而更早之前她曬出3款愛馬仕手拿包，當中藍與黑色款式上有5隻伸長脖子的企鵝圖案裝飾，另一款乳白色手拿包繪有企鵝親子檔，一隻調皮小企鵝恰好站在鱷魚皮手把上方，準備一躍而下，模樣可愛極了，也透露了女富豪甘比的童心。

▲▼ 甘比愛馬仕收藏 。（圖／翻攝IG）

▲甘比去年底秀香奈兒N°5百年至臻倒數日曆，洩露背後一整面愛馬仕橘盒牆與珍罕包款。（圖／翻攝kimbeechan_official IG）

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甘比

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