選一種最喜歡的動物　測試最適合你的舒壓方式

記者李薇／台北報導

現代人生活壓力大，常常需要很多舒壓的方式，幫助紓解心中的鬱結，方法雖然有很多，但不見得適合每個人，以下這個心理測驗就可以幫你挑選出適合的減壓方式，不妨可以透過這樣的方法，幫助洩壓，日子才會過得更好。

有四種可愛的小動物，你最喜歡哪一隻？

1.無尾熊

2.小浣熊

3.綿羊

4.孔雀

1.無尾熊

若是選擇無尾熊的你，睡覺是最適合你的舒壓方式，建議可以伴隨音樂、香氛或是飾品等單品，打造出專屬於自己的空間，讓睡覺的房間成為最舒適的地方，透過慢慢深呼吸、讓心情平靜之後，安穩地進入夢鄉，就是最舒壓的模式。

2.小浣熊

選擇小浣熊的你最適合到郊外散心舒壓，只要坐著，靜靜的看著高山或是大海等自然美景，就可以達到緩解壓力的效果，還能夠幫助你重置思考，以新的方式看待或是處理問題，為自己安排一趟山系或是海系旅行，最能解放你的壓力。

3.綿羊

與家人、朋友或是愛人談心解悶，是最適合你的減壓方式，透過說話把壓力釋放，不管是談論任何事情，都會讓你變得更加強大，即使是生活中的瑣事。因為他們是你最信任也會一直支持你的人，所以跟他們談心你會非常放心，無壓力。

4.孔雀

選擇孔雀的你適合去一個很時尚、有價值的場所，釋放心裡的壓力，像是人氣的網美咖啡、優雅的特色古蹟等等，在那裡和好友一起度過快樂的時光，或是品嚐當地的特色美食，都是很適合你的舒壓方法，還可以帶來新的靈感，是很好的地方。

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