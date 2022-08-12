fb ig video ETtoday search mobile

選一種最喜歡的動物　測試最適合你的舒壓方式

>

記者李薇／台北報導

現代人生活壓力大，常常需要很多舒壓的方式，幫助紓解心中的鬱結，方法雖然有很多，但不見得適合每個人，以下這個心理測驗就可以幫你挑選出適合的減壓方式，不妨可以透過這樣的方法，幫助洩壓，日子才會過得更好。

有四種可愛的小動物，你最喜歡哪一隻？

1.無尾熊

2.小浣熊

3.綿羊

4.孔雀

1.無尾熊

▲心理測驗,心理,測驗,。（圖／pexels）

若是選擇無尾熊的你，睡覺是最適合你的舒壓方式，建議可以伴隨音樂、香氛或是飾品等單品，打造出專屬於自己的空間，讓睡覺的房間成為最舒適的地方，透過慢慢深呼吸、讓心情平靜之後，安穩地進入夢鄉，就是最舒壓的模式。

2.小浣熊

▲心理測驗,心理,測驗,。（圖／pexels）

選擇小浣熊的你最適合到郊外散心舒壓，只要坐著，靜靜的看著高山或是大海等自然美景，就可以達到緩解壓力的效果，還能夠幫助你重置思考，以新的方式看待或是處理問題，為自己安排一趟山系或是海系旅行，最能解放你的壓力。

3.綿羊

▲心理測驗,心理,測驗,。（圖／pexels）

與家人、朋友或是愛人談心解悶，是最適合你的減壓方式，透過說話把壓力釋放，不管是談論任何事情，都會讓你變得更加強大，即使是生活中的瑣事。因為他們是你最信任也會一直支持你的人，所以跟他們談心你會非常放心，無壓力。

4.孔雀

▲心理測驗,心理,測驗,。（圖／pexels）

選擇孔雀的你適合去一個很時尚、有價值的場所，釋放心裡的壓力，像是人氣的網美咖啡、優雅的特色古蹟等等，在那裡和好友一起度過快樂的時光，或是品嚐當地的特色美食，都是很適合你的舒壓方法，還可以帶來新的靈感，是很好的地方。

►MIT保養有實力！珠寶級精華、文青風美容油，花小錢給肌膚大享受

►落髮、出油好困擾！99%的女生都做錯的3個洗髮細節

►「焦慮會來，也會走」3個方法緩解焦慮症，坦然接受更自在！

關鍵字：

心理測驗, 心理, 測驗

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa金裝配60萬元珠寶閃爆

Lisa金裝配60萬元珠寶閃爆

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

王心凌愛用的5款防曬品大公開

王心凌愛用的5款防曬品大公開

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

ET Fashion

推薦閱讀

奶蓋級厚實泡沫！每天洗臉也變得好舒壓　精選8款神級潔顏品

奶蓋級厚實泡沫！每天洗臉也變得好舒壓　精選8款神級潔顏品

妝容看起來更高級！5個小細節讓妳自然顯嫩

妝容看起來更高級！5個小細節讓妳自然顯嫩

你正面臨什麼心理困惑？超準心測解惑淺意識個性

你正面臨什麼心理困惑？超準心測解惑淺意識個性

皮膚科醫師分享5個卸妝小細節：水溫、乳化不完全都是爛臉關鍵 試・開箱／夏季必瘋「泰奶色腮紅」！水狀質地透出紅潤好膚質 買越多省越多？這3種省錢方法　讓你誤入消費陷阱 可能孤獨終老的三大星座　TOP1：異性朋友少、不喜與人社交 日網超準「無人島」心理測驗！從「唯一攜帶物品」秒看你的內在性格 「最在意第一眼感受」星座Top 3 ！　冠軍追再久都沒用，必須一見鍾情 王心凌登《WWD》打開國際知名度　曝「1關鍵」精品資源接不完

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面