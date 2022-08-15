包．開箱／FENDI秋冬腋下包大勢登場！「圓弧FF」變肩帶比珠寶還吸睛

▲FENDI 2022秋冬重點包款O’LOCK手袋。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安／專題報導

2022秋冬包款的趨勢會如何發展？FENDI為大家揭示了下一個重點款式「O’LOCK手袋」，由腋下包與O'Lock logo 圖案雙重元素打造，優雅弧度伴隨秋冬涼意而來，加上多種材質狐狸毛、FF Logo款式，由《ET FASHION》包開箱為大家搶先介紹重點！

FENDI O’LOCK

O'Lock logo 圖案是在 Kim Jones 為 FENDI 設計的首個2021年秋冬時裝系列中首度現身，是由品牌珠寶配件設計師 Delfina Delettrez Fendi 擔綱設計，全新型態反映出珠寶創意總監對 FF logo 圖案的看法，通過扣環的形式對原本方形的 FENDI 字母組合賦予生動的現代感，並且加入柔和的橢圓形設計O' Lock logo，可串聯、單獨存在，因此無論是手錶、珠寶、腰帶之間，都能看到O' Lock的身影，比起鋒利的FF圓滑卻不減魅力。

O’LOCK與皮件完美結合

▲O'Lock Swing腋下包提供狐狸毛、千鳥格紋與FF LOGO款式 。（圖／品牌提供）

相信許多時尚迷都在期待專屬於O’LOCK的包款，終於在2022秋冬系列大放異彩，這款名為「O'Lock Swing」的包款，充滿鮮明記憶點，光聽到名稱就想像到圓滑擺動的外觀，以腋下包為主要結構，如同彎月般向兩側延伸，是輕便置物的一大巧思。加上中央淺淺印製的FENDI Roma 金色金屬字樣，和肩帶上的O'Lock Logo相呼應，幾乎每個角度都能看到屬於Swing的美感。

隱藏版O'Lock Zip





▲尺寸更大、包身更柔軟的 O'Lock Zip 包款 。（圖／品牌提供）

若是崇尚大型手拿包的民眾，Zip即是最佳正解，比起腋下包更大、包身更柔軟，提供手拿以及腋下兩種選擇，另附有一條可拆式皮革短肩帶。並以FF 織錦布料、毛茸茸的雙色狐狸毛皮草或翻羊毛等呈現多個款式上，對於秋冬時節而言，是優雅不過時的存在。

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