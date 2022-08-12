超多人都在犯！專家曝「3大養髮NG行為」　小心掉髮、出油更嚴重

▲專家提醒，錯誤的養護習慣可能讓頭皮狀況更糟。（圖／翻攝IG@emisuzuki_official、pexels）

記者張毓容／綜合報導

現代人生活作息、飲食不規律，加上壓力、氣候變化影響，不少人都有掉髮、早發白髮或頭皮狂出油、皮屑、搔癢等困擾，也讓越來越多人開始重視頭皮養護。HIT髮學苑專業講師Keddy就指出，健康的頭皮除了仰賴適合個人頭皮屬性的洗護髮品外，更需要日常習慣與保養的長期累積，而錯誤的養護習慣可能反而讓頭皮狀況更糟！他就分享常見的3大頭皮養護NG行為，快來看看你是否也做錯了？

NG 1：洗頭只洗1次，沖水只沖30秒



Keddy指出，完整的清潔應分兩階段，第一階段為頭皮淨化，在乾髮時針對頭皮清潔淨化，能不受過多起泡影響而深度將角質軟化；第二階段為整體清潔，此時將頭髮打濕後便可使用洗髮精將頭皮、頭髮清潔乾淨，稍作停留讓清潔品作用1~3分鐘後，再用清水徹底洗淨。

NG 2：洗後不吹頭，放到自然乾



剛洗好的頭皮很乾淨，但若不儘快吹乾，可能因濕氣停留導致黴菌滋生，Keddy提醒，洗後應儘快吹乾頭皮。吹乾後，建議再噴上頭皮養護液或頭皮精華，幫助頭皮保濕，此時才能讓養護的成分真正停留並給予滋潤。

NG 3：有落髮問題而不敢洗頭

透過定期的頭皮檢測能夠發現自己的髮根是否開始變細或數量變少，若發現開始出現落髮徵兆時，絕對不能忽略清潔的重要性，而是應該注重頭皮保養，才能幫助髮肌逐漸恢復健康。另外，蘊髮重點則是需要注意產品有效成分的濃度，才能真正實現滋養效果。

▲juliArt 甘草次酸角質淨化液，220ml，NT$1,080。



不含藥性成分的液態洗髮精，可全方位護理、淨化頭皮肌膚，洗後頭皮不緊繃、乾癢，更添加甘草次酸複合物及檸檬酸複合物，可漸進式控油及調理頭皮，且溫和軟化老廢角質，改善頭皮毛孔阻塞問題。

▲艾瑪絲 5α捷利爾頭皮淨化液，260ml，NT$350；820ml，NT$950。



以有舒緩鎮靜肌膚效果的甘草作為主要成分，搭配植萃檸檬酸與甘醇酸，製成小分子液態，讓有效成分能瞬間浸潤頭皮，快速軟化角質，以溫和方式淨化代謝頑劣油脂，暢通頭皮毛孔，使髮根更輕盈蓬鬆。

▲Hair Rituel by Sisley 賦活重升極淨喚活洗髮精，200ml，NT$2,300。



添加爪哇茶萃取、馬鞭草萃取及多重礦物質，能清潔並代謝多餘油脂、調理過度出油髮肌，搭配紅沒藥醇、維他命B5，深層清潔的同時，能舒緩頭皮、強韌髮絲，並提升髮絲豐盈光澤，維持髮肌平衡健康，更延長洗後清新感受。

▲Christophe Robin 火山泥淨化舒緩洗髮露，250ml，NT$1,150。

獨特泥漿質地遇水化為溫和豐盈的泡沫，添加地中海礦物泥、愛爾蘭深海礦物複合物、海淤泥，可吸附頭皮與髮絲上的雜質及過剩皮脂，代謝淨化頭皮，搭配紅藻、天然棗樹皮萃取，可柔軟頭皮髮絲，舒緩、保濕頭皮，撫平髮絲角質毛鱗片。

▲呂Ryo滋養韌髮頭皮清爽保濕水，145ml，NT$799。



獨家專利人蔘x咖啡因™萃取技術，可強化髮根與髮絲強韌度，活化頭皮，並能夠強化髮根，能有效改善頭皮油分量、為頭皮快速補水，除了日常保養外，也適用於曬後鎮定頭皮。

▲歐舒丹 草本頭皮養護精華，50ml，NT$1,380。



首次將臉部保養明星成分不凋花蠟菊運用於頭髮護理系列，以獨家技術將5種草本精華油及兩大活性成分，濃縮於金黃色植萃油晶球中，輕盈質地能快速滲透於頭皮，強健頭皮環境健康、舒緩平衡頭皮肌膚，強韌髮根，使髮絲健康有光澤。

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