fb ig video ETtoday search mobile

超多人都在犯！專家曝「3大養髮NG行為」　小心掉髮、出油更嚴重

>

▲▼ 專家曝3大NG養髮行為。（圖／翻攝IG,pexels）

▲專家提醒，錯誤的養護習慣可能讓頭皮狀況更糟。（圖／翻攝IG@emisuzuki_official、pexels）

記者張毓容／綜合報導　

現代人生活作息、飲食不規律，加上壓力、氣候變化影響，不少人都有掉髮、早發白髮或頭皮狂出油、皮屑、搔癢等困擾，也讓越來越多人開始重視頭皮養護。HIT髮學苑專業講師Keddy就指出，健康的頭皮除了仰賴適合個人頭皮屬性的洗護髮品外，更需要日常習慣與保養的長期累積，而錯誤的養護習慣可能反而讓頭皮狀況更糟！他就分享常見的3大頭皮養護NG行為，快來看看你是否也做錯了？

NG 1：洗頭只洗1次，沖水只沖30秒

Keddy指出，完整的清潔應分兩階段，第一階段為頭皮淨化，在乾髮時針對頭皮清潔淨化，能不受過多起泡影響而深度將角質軟化；第二階段為整體清潔，此時將頭髮打濕後便可使用洗髮精將頭皮、頭髮清潔乾淨，稍作停留讓清潔品作用1~3分鐘後，再用清水徹底洗淨。

NG 2：洗後不吹頭，放到自然乾

剛洗好的頭皮很乾淨，但若不儘快吹乾，可能因濕氣停留導致黴菌滋生，Keddy提醒，洗後應儘快吹乾頭皮。吹乾後，建議再噴上頭皮養護液或頭皮精華，幫助頭皮保濕，此時才能讓養護的成分真正停留並給予滋潤。

NG 3：有落髮問題而不敢洗頭

透過定期的頭皮檢測能夠發現自己的髮根是否開始變細或數量變少，若發現開始出現落髮徵兆時，絕對不能忽略清潔的重要性，而是應該注重頭皮保養，才能幫助髮肌逐漸恢復健康。另外，蘊髮重點則是需要注意產品有效成分的濃度，才能真正實現滋養效果。

▲▼ 專家曝3大NG養髮行為 。（圖／品牌提供）

▲juliArt 甘草次酸角質淨化液，220ml，NT$1,080。

不含藥性成分的液態洗髮精，可全方位護理、淨化頭皮肌膚，洗後頭皮不緊繃、乾癢，更添加甘草次酸複合物及檸檬酸複合物，可漸進式控油及調理頭皮，且溫和軟化老廢角質，改善頭皮毛孔阻塞問題。

▲▼ 專家曝3大NG養髮行為 。（圖／品牌提供）

▲艾瑪絲 5α捷利爾頭皮淨化液，260ml，NT$350；820ml，NT$950。

以有舒緩鎮靜肌膚效果的甘草作為主要成分，搭配植萃檸檬酸與甘醇酸，製成小分子液態，讓有效成分能瞬間浸潤頭皮，快速軟化角質，以溫和方式淨化代謝頑劣油脂，暢通頭皮毛孔，使髮根更輕盈蓬鬆。

▲▼ 專家曝3大NG養髮行為。（圖／記者張毓容攝）

▲Hair Rituel by Sisley 賦活重升極淨喚活洗髮精，200ml，NT$2,300。

添加爪哇茶萃取、馬鞭草萃取及多重礦物質，能清潔並代謝多餘油脂、調理過度出油髮肌，搭配紅沒藥醇、維他命B5，深層清潔的同時，能舒緩頭皮、強韌髮絲，並提升髮絲豐盈光澤，維持髮肌平衡健康，更延長洗後清新感受。

▲▼ 專家曝3大NG養髮行為 。（圖／品牌提供）

▲Christophe Robin 火山泥淨化舒緩洗髮露，250ml，NT$1,150。

獨特泥漿質地遇水化為溫和豐盈的泡沫，添加地中海礦物泥、愛爾蘭深海礦物複合物、海淤泥，可吸附頭皮與髮絲上的雜質及過剩皮脂，代謝淨化頭皮，搭配紅藻、天然棗樹皮萃取，可柔軟頭皮髮絲，舒緩、保濕頭皮，撫平髮絲角質毛鱗片。

▲▼ 專家曝3大NG養髮行為 。（圖／品牌提供）

▲呂Ryo滋養韌髮頭皮清爽保濕水，145ml，NT$799。

獨家專利人蔘x咖啡因™萃取技術，可強化髮根與髮絲強韌度，活化頭皮，並能夠強化髮根，能有效改善頭皮油分量、為頭皮快速補水，除了日常保養外，也適用於曬後鎮定頭皮。

▲▼ 專家曝3大NG養髮行為 。（圖／品牌提供）

▲歐舒丹 草本頭皮養護精華，50ml，NT$1,380。

首次將臉部保養明星成分不凋花蠟菊運用於頭髮護理系列，以獨家技術將5種草本精華油及兩大活性成分，濃縮於金黃色植萃油晶球中，輕盈質地能快速滲透於頭皮，強健頭皮環境健康、舒緩平衡頭皮肌膚，強韌髮根，使髮絲健康有光澤。

►夏日6款香氛沐浴品！SABON特調莫西多香氣、艾瑪絲全身都能用

►營養師教「抗老飲食」3大關鍵！抗氧化、促進膠原蛋白合成

►ØZI與9m88比保養靠「1事」贏！自曝「戰鬥型」每天只要3分鐘

關鍵字：

保養, 頭皮, 髮膚, 頭髮, 髮絲, 清潔, 洗頭, 護髮, 護理, 養護, 誤區, NG行為, 錯誤

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa金裝配60萬元珠寶閃爆

Lisa金裝配60萬元珠寶閃爆

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

王心凌愛用的5款防曬品大公開

王心凌愛用的5款防曬品大公開

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

ET Fashion

推薦閱讀

日網超準「無人島」心理測驗！從「唯一攜帶物品」秒看你的內在性格

日網超準「無人島」心理測驗！從「唯一攜帶物品」秒看你的內在性格

「最在意第一眼感受」星座Top 3 ！　冠軍追再久都沒用，必須一見鍾情

「最在意第一眼感受」星座Top 3 ！　冠軍追再久都沒用，必須一見鍾情

一週狠甩3公斤！趙露思「7天減重菜單」公開，嬰兒肥不見了

一週狠甩3公斤！趙露思「7天減重菜單」公開，嬰兒肥不見了

王心凌登《WWD》打開國際知名度　曝「1關鍵」精品資源接不完 高雄skmpark 8／11開幕COACH全年2折起　開幕優惠總整理！ 戀愛時最黏人的3大星座！Top 1佔有慾、控制慾都強，容易胡思亂想 48歲貝嫂「辣媽度假風」成亮點！　迷你裙放送筆直美腿超吸精 營養師傳授「潘瑋柏瘦身法」，「超強8字訣」讓你伸縮自如 四星「茹曦酒店」一泊一食每人1440元　必攻新景點、美照拍不完 秀英撞衫宋慧喬「深V透視薄紗」！　她撩人Pose性感程度更升級

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面