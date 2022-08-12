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小心越洗越爛臉！4個小細節讓妳輕鬆翻身水煮蛋肌

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記者李薇／台北報導

夏季肌膚清潔是最重要的事情，只要做好，後續的保養其實簡單即可，就可以達到完整的保養效果，而且吸收度也會變得比較好，以下就整理幾個夏日潔顏的Tips，掌握四個小細節，就可以輕鬆洗出好膚質。

1. 挑選適合膚質的潔顏產品

每個肌膚所需要的潔顏用品都不一定相同，有些人適合比較清爽的凝膠狀、有些人則是適合奶霜狀的質地，其實，只要以「清潔後肌膚不緊繃、不乾澀」為最好的標準，就可以輕鬆挑選到適合自己的單品，避免洗後乾澀不適。

2. 加水起泡後再塗抹

很多人使用潔面商品，都是擠出、隨便搓一搓就上臉，但其實起泡不完全，不僅影響清潔效果，更容易造成刺激敏感現象，建議完整把洗面產品搓出泡泡，或是使用起泡器打出綿密泡沫，就可以達到更好的清潔功效。

3. 水溫25-35度C

洗臉最常見的一個誤區就是水溫太高，水溫過高容易把肌膚上面的油脂帶走，雖然洗得很乾淨，但後續也容易造成過度乾燥、鬆弛的狀況出現，而水溫太低則使毛孔收縮，無法徹底清潔，建議選用溫水左右的溫度，這樣清潔更乾淨。

4. 黃金60秒

清潔產品裡面，多多少少都會含有界面活性劑，這成分停留在肌膚太久，容易剌激皮膚，建議洗臉以60秒為原則，快速、潔淨為主要目標，不大力拉扯，輕柔的在肌膚表面滑動，帶走髒污即可，把握時間，達到最安全的清潔效果。

【推薦單品】

DR JACKSON'S 潔顏露，200ml、售價1,350元

▲清潔,潔面,保養,Omorovicza,DR JACKSON`S,Neal`s Yard Remedies,L:A BRUKET,elemental herbology,。（圖／品牌提供）

無添加硫酸鹽的泡沫潔顏露，洗後不乾澀緊繃。清新柑橘香氣，喚醒並振奮感官。含有猴麵包樹籽油、臘腸樹果萃取，與柑橘、檸檬、羅馬洋甘菊精油，以及富含抗氧化成分同時能溫和去除角質的石榴萃取物，使皮膚柔潤潔淨，適合所有膚質每天使用。

Omorovicza 亮膚潔顏凝凍，150ml、售價2,350元

▲清潔,潔面,保養,Omorovicza,DR JACKSON`S,Neal`s Yard Remedies,L:A BRUKET,elemental herbology,。（圖／品牌提供）

可天天使用的溫和潔顏凝凍，結合大自然的絲瓜絡纖維以及天然檸檬酸AHA，物理性/化學性雙管齊下，雙效溫和去除與代謝老廢角質，搭配充滿活力的柑橘、葡萄柚香氣，潔顏同時恢復肌膚平滑，並為後續保養做好準備。

Neal's Yard Remedies 玫瑰草淨化潔顏露，100ml、售價920元

▲清潔,潔面,保養,Omorovicza,DR JACKSON`S,Neal`s Yard Remedies,L:A BRUKET,elemental herbology,。（圖／品牌提供）

低泡沫配方，溫和清潔、平衡油脂，潔淨臉部髒污與油脂的同時不過度清潔，特別適合油性、混合型、痘痘肌使用。含玫瑰草、橙花與茶樹精油配方，不僅具有清爽的香氣，更能讓油性肌膚清爽潔淨，肌膚皮脂分泌量較大的夏季也適合使用。

L:A BRUKET 海藻精華潔面露，190ml、售價1,350元

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調和墨角藻精華萃取、茴香籽萃取、黑胡椒精油、小黃瓜萃取，清潔肌膚同時體驗清新自然氣息帶來的療癒感受。品牌明星成分墨角藻精華萃取，能清潔多餘皮脂並同時保濕、增加彈性。結合小黃瓜萃取，舒緩肌膚同時加強補水。適合包含油性、乾性等各式膚質。

elemental herbology 沙棘果明亮潔顏凝膠，100ml、售價1,500元

▲清潔,潔面,保養,Omorovicza,DR JACKSON`S,Neal`s Yard Remedies,L:A BRUKET,elemental herbology,。（圖／品牌提供）

添加野生蜂蜜、沙棘果油、綠茶萃取物以及葡萄柚精油，清潔時能聞得到前調柑橘果皮帶點酸澀的清新果香，而後帶出野生蜂蜜混和土壤的青草香氣。成分溫和舒緩、香氣清新賦活，無論在早晨或是夜間使用，都是充滿幸福療癒感的選擇。

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清潔, 潔面, 保養, Omorovicza, DR JACKSON’S, Neal’s Yard Remedies, L:A BRUKET, elemental herbology

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