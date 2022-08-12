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Pandora首推毛小孩時尚頸圈　加掛卡哇伊吊牌與主人配成對

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▲▼寵物精品 。（圖／公關照）

▲李函與貓咪一起佩戴Pandora全新寵物配飾系列。（圖／Pandora提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

寵物市場商機無限，不僅精品品牌GUCCI、CELINE、Moncler、Tiffany & Co.等發展寵物系列商品，以豐富串飾設計著稱的丹麥品牌Pandora也加入戰局，首度推出專屬寵物的配飾系列，包括2款植物成分製成的非皮革材質頸圈，以及3款輕巧不鏽鋼製成的飾牌，讓毛小孩也能時髦一下。

▲▼寵物精品 。（圖／公關照）

▲Pandora Moments系列首度推出專屬寵物的配飾系列，包括頸圈與頸圈飾牌。

▲▼寵物精品 。（圖／公關照）▲▼寵物精品 。（圖／公關照）

▲Pandora黑色非皮革材質寵物頸圈（左）3,280元，骨頭形寵物頸圈飾牌1,280元。

Pandora精挑適合材質打造寵物配飾系列，非皮革材質頸圈共有4種尺碼可供選擇，分別有黑色或粉色，可再添購骨頭造型、腳掌形或心形的頸圈飾牌裝飾，而主人也可從秋季系列中尋得一系列寵物主題的串飾與毛小孩相呼應，包括卡愛風的貓、狗造型與閃亮掌印等款式。

▲▼寵物精品 。（圖／公關照）▲▼寵物精品 。（圖／公關照）

▲Pandora掌形寵物頸圈飾牌（左）1,280元，心形寵物頸圈飾牌1,280元。

▲▼寵物精品 。（圖／公關照）▲▼寵物精品 。（圖／公關照）

▲主人可以佩戴的Pandora璀璨寵物貓吊飾（左）2,880元，璀璨掌印吊飾2,080元。

精品品牌也接力創作寵物配飾吸睛，CELINE結合擅長的皮革工藝與經典老花帆布，創作多種尺寸與材質的TRIOMPHE項圈和牽繩；此外，還推出單口與雙口兩種版本的寵物碗，碗托由木製成並有兩個LOGO小牛皮把手，外面則用經典老花帆布包覆而成，而碗為可拆卸式，並刻有CELINE PARIS字樣，相當講究。

▲▼寵物精品 。（圖／公關照）▲▼寵物精品 。（圖／公關照）

▲CELINE寵物配飾系列的TRIOMPHE項圈和牽繩有不同尺寸和材質可供選擇。（圖／CELINE提供，以下同）

▲▼寵物精品 。（圖／公關照）

▲CELINE寵物碗的碗托由木製成，外面則用經典老花帆布包覆而成。

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關鍵字：

Pandora, CELINE

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