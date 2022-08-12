《隔壁的山田君》輕鬆日常的暖心短篇集，適合全家欣賞的敦厚親情

文／女子學

喜歡日本動畫的影迷，一定都對「宮崎駿」與「吉卜力工作室」相當熟悉，其中使許多動畫電影成功的關鍵人物，絕對不能不提到高畑勲。今年七月到八月，與影城合作推出的「高畑勲影展」，更是讓《熊貓家族》、《平成狸合戰》、《隔壁的山田君》、《輝耀姬物語》、《螢火蟲之墓》六部電影穿越時空，再次登上大螢幕，雖然活動將要結束，但在女子學網站上，也能瀏覽到許多相關精彩影評。

1999 年上映的《隔壁的山田君》，是改編自石井壽一的同名作品，並由吉卜力工作室改編的動畫電影，劇情講述總是吵吵鬧鬧的山田一家，過著時有衝突、時有打鬧的歡笑家庭生活；山田一家的家族成員分別為女兒山田野野子、長子山田昇、爸爸山田隆、媽媽山田松子、外婆山野繁，過著三代同堂的日常，加上五人各自的怪異個性，時時刻刻都能擦出既搞笑又溫馨的火花。

▲《隔壁的山田君》是由數篇日常短篇所組成的動畫電影。（圖／STUDIO GHIBLI，下同）

日常短篇的動畫電影，簡潔樸實的童趣風格令人欲罷不能。



與在台灣享有高知名度的動畫電影《螢火蟲之墓》不同，《隔壁的山田君》是由數篇日常短篇所組成的動畫電影，類似《我們這一家》的形式，藉此講述山田一家的歡鬧日常，並非是具有主軸劇情的動畫長片。畫風的部分，本片採用素描手法加上水彩的渲染，打造出簡潔樸實的童趣風格，有別於《螢火蟲之墓》、《平成狸合戰》的寫實風格；搭配躍動感的運鏡，以及突然插入寫實風的畫風切換，讓最終畫面的呈現，處處都是導演的巧思。

相信許多人對這件事沒有印象，《隔壁的山田君》在台灣最初是以《淘氣小樂樂》的譯名，上映其電視動畫版本；如今想要收看，幾乎各大平台都能找到合法資源，若想要帶上小孩一同欣賞，在Netflix上亦能選擇國語配音。除了劇情與畫風的優異表現，插曲與主題曲更是錦上添花的一大元素，片頭配樂《Quit Being Alone》輕快地講述山田一家的組成由來，以及片尾改編自美國知名歌曲《Que Sera Sera》的片尾曲，歌詞甚至是由高畑勲親自改寫呢！

世事不可強求，凡事順其自然，未來不可預料。



平淡缺乏刺激的日常情節，為何能獲得影城青睞再次上映呢？作為上世紀末發行的動畫電影，實在地刻劃日本家族中的傳統父權，面臨新潮思想所碰撞出的矛盾與衝突，父親山田隆始終保持大男人的莫名堅持。在暴走族一段中，一家之主山田隆見著氣勢逼人的暴走族感到害怕不已，卻又必須在家人面前掩藏自己的軟弱，獨自前往喝斥不良少年們離去，不料最後卻是靠著岳母與妻子解決問題，當下對自己無能的質疑，觀眾們不免感到有些揪心。

山田家的四個人，各自有著能夠創造無數笑點的「怪性格」，其實都是反映出家庭生活中，由不同個性的家人組成的真實生活。《隔壁的山田君》一直強調著適當就好、隨興生活的態度，在這繁忙複雜的現代生活，道出另一種生活態度的選擇。人氣角色野野子的可愛反映、母親松子的懶散哲學，對於不同年齡層的觀眾，想必都會有各自的觀劇重點，沐浴在舒緩的日常節奏，值得所有影迷細細品嚐。

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