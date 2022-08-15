《你不能再死一次》宛如《我們與惡》黑暗版　與過去和解再來愛世界

文／女子學

閱讀懸疑小說的魅力，在於隨著情節轉折離真相越來越近時，所有人物、事件宛如一座慢慢被打通的隧道，將埋伏各處的伏筆加以串聯，彷彿置身書中，與角色們共同揭開秘密，那樣地精采、那樣地刺激。

在一片以西洋、日本為主打的懸疑類小說中，陳雪的作品就像一道細緻的光芒，悄悄地向讀者招手。無論是 2020 年改編為網路劇的《摩天大樓》、2022 年書展大獎小說獎首獎《親愛的共犯》，細膩探索人性、描繪人物間的情感拉扯，試圖引出我們內心隱晦又不敢提起的黑暗角落；今年 6 月，陳雪帶著最新著作《你不能再死一次》，喚起讀者的激昂，令人期待這次又是透過什麼樣的角色設定、情節鋪陳，教人願意廢寢忘食，進入抽絲剝繭的文字中呢？

《你不能再死一次》以一起命案為序幕。14 年前李海燕最好的朋友丁小泉，被發現一絲不掛地陳屍在自家桃花園，所有人都說成天沉浸酒精的父親是兇手，入獄不久後父親便自縊身亡，讓她背負殺人犯女兒的名聲，不得不改名換姓、逃離家鄉，把痛苦的記憶塵封。14 年後，相同的作案手法再次發生在李海燕的故鄉桃林鎮，成為記者的她決定挖掘真相、還父親一個清白；然而，在背後等著她的，除了真兇的威脅外，還有無法逃避的回憶夢靨……

▲（圖／Pexels）



封存的記憶從未消失，只是換了另一種方式歸來

自 2019 年《我們與惡的距離》播出後，大眾逐漸開始省思，社會上長時間對犯罪者家人是否過於苛刻、即便家裡出了個殺人犯，其他人就不值得擁有自己的人生嗎？

陳雪筆下的李海燕，為了生活選擇「改頭換面」、重新開始，拋開原本的名字周佳君，到新的城鎮展開新的人生。然而，14 年後桃林鎮再次發生與當年如出一轍的命案，逼得身為記者的她，不得不打開埋藏已久的記憶。面對痛苦，我們選擇逃避、選擇忽視，以為只要看不見、不去想，曾發生過的事情就不存在。其實，過去的種種就無法抹滅，當下無法處理解決，只是沒有得宜的時機與機會；如同李海燕是周佳君已為改變不了的事實，即使再恐懼害怕，卻唯有與過去和解，才能真正迎向心靈自由的人生。

▲（圖／Pixabay）



兒時創傷造成的人格扭曲，往往比想像中更強烈

「他或許還是個影子，或許只要一旦成為影子，再多的光也無法打亮他。於是他成為一個捕捉光影的人。」隨著書中情節來到中段，讀者很快發現原名高淵的高岸，與過去丁小泉案和現今兩起少女兇殺案有一定的關聯。陳雪以散文和小說交錯的方式，描繪高岸的正反面，因小時候臉上有塊胎記使他自信缺乏，加上母親始終以不正當的教育方式羞辱他、教訓他，造成他往後的人格偏差，人前他是人人稱羨的集團執行長、人後他是個躲在暗處的獵人，時時以銳利的雙眼捕捉獵物。

翻開許多反社會人格，甚至是殺人犯的過去，絕大多數都與童年創傷有關，如果沒有獲得導正，出現行為偏差、藉由傷害他人取得自信的扭曲心態，則更有可能生成。《你不能再死一次》中的高岸就是很好的例子，倘若當初有個人能拉他一把，或者帶他逃離那不健康的家庭，他是否就不會走上惡魔之路了呢？

▲（圖／Pexels）



渴望愛以前，也許我們從未理解何謂真正的愛？



愛很抽象，它代表的是一種安全感的形成，在付出和接收間享受，體驗那溫暖又幸福的感受。《你不能再死一次》的角色裡，無論是丁小泉的男朋友宋東年、被過去糾纏的李海燕、努力當個乖孩子的高岸，某種程度上，都在尋求所謂的「愛」；宋東年在摯愛離世後埋頭工作，用忙碌掩飾自己的空虛、李海燕以為換個身分就能重新開始，卻終究敵不了洶湧波滔的記憶浪潮、高岸只是想擁有能被人喜歡的能力，做個普通人。

陳雪在受訪時曾說過：「人們都渴望愛，但有可能的是，我們從未理解什麼是愛。」就像上述所提及，愛有許多面向，對應不同的人事物，營造某種幸福又富含安全自在的感受。編輯認為，愛是這世上最簡單卻也是最複雜的一件事，無關對象、對錯，我們在等的、在期盼的某段關係，能否在對的時間出現才是關鍵。假如書中的宋東年、李海燕、高岸在對的時候相遇，得以傾吐自我，或許就不會有後續的一連串悲劇。

閱讀《你不能再死一次》的過程，是一段既刺激又揪心的轉折。雖說是懸疑小說，但在鮮明的人物中，或多或少能看見某些自己的影子：開始正視隱藏已久的黑暗面、把封藏的記憶再次翻開檢視、不斷思考愛的意義……回顧書名《你不能再死一次》，什麼樣的人不能再死一次？可以知道的是，你我都有可能透過愛的展現，可以感到活著的自由、與所愛之人相處的幸福，認真看待生命、對待世界。

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