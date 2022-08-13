潤娥靠「4321運動法」維持萬年不胖！營養師：搭配4食物更有效

▲潤娥靠「4321運動法」長年維持緊實好體態。

記者張毓容／台北報導 圖／翻攝unsplash、IG@yoona__lim

南韓女子天團「少女時代」近日回歸，其中以清新甜美氣質擄獲大批粉絲的成員潤娥，除了0變化的凍齡容貌引發討論，長年維持47公斤的緊實好體態也讓人超羨慕。知名營養師高敏敏就分享潤娥維持萬年不胖的「4321運動法」，每天只要10分鐘就能維持身材，她更推薦可搭配4種燃脂食物，讓瘦身效果更加倍。

潤娥的「4321運動法」一組做起來只要10分鐘，就算每天只做10分鐘，長期累積下來絕對能看得到身體的變化。

＃4分鐘



高強度有氧運動，兩臂輪流揮拳：塑造全身曲線。

＃3分鐘



肌力訓練、深蹲：雕塑完美大腿。

＃2分鐘



中低強度運動、抬膝運動：促進血液循環，提升心肺功能。

＃1分鐘



原地踏步和伸展：緩和運動一定要做。

光靠運動還不夠， 減肥瘦身成果是3分運動、7分飲食，高敏敏建議可同時補充燃脂食物，才能達到最理想的效果。推薦可在餐點中搭配以下4種食物，幫助事半功倍。

＃燕麥片



富含維生素B群和膳食纖維，幫助全身機能代謝。

＃綠茶咖啡



咖啡和綠茶中都含有咖啡因，再加上綠茶中的兒茶素，都能幫助提高燃燒力。

＃小黃瓜



小黃瓜的含水量高，可以幫助水分及鈉代謝。

＃黑胡椒



黑胡椒中含有胡椒鹼，能幫助抑制脂肪合成、促進燃脂。

除了「4321運動法」和飲食上要多注意，高敏敏也建議可以維持跑步、散步等運動好習慣，只要讓身體動起來、促進新陳代謝，所有運動都可以試一試。而在努力維持身材之餘，高敏敏也提醒大家要清楚了解自己適不適合各種飲食法或斷食法，尤其建議有以下4種症狀的人不要隨意嘗試。

＃高血糖／糖尿病患者：容易血糖過低、暈眩。



＃懷孕／哺乳媽：需要充足營養，宜少量多餐、不適合空腹太久。



＃飲食失調疾病者：暴食症、厭食症患者首重先恢復正常飲食。



＃青少年／成長中孩童：此時期需要充足均衡的能量營養。



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