貝克漢媳辣穿低腰褲「骨盆開洞」　狂放閃粉碎家庭不和傳言

記者鮑璿安 ／外電報導

貝克漢長子布魯克林貝克漢（Brooklyn Beckham）4月與女星妮可拉佩茲（Nicola Peltz）完婚，先前一度傳出妮可拉佩茲與婆婆維多利亞（Victoria Beckham）關係不和，夫妻倆終於在近日出席好萊塢活動，以實際甜蜜互動粉碎流言，妮可拉佩茲更以FENDI 2022秋冬系列率性千鳥格腰封配上低腰褲裝，霸氣放送纖腰，模樣性感。

布魯克林貝克漢在Variety's Power of Young Hollywood慶典上獲獎，妻子妮可拉佩茲也陪同出席紅毯，身穿FENDI 2022秋冬系列服裝，不對稱的緊身胸衣遊走千鳥格紋帶來率性氣息，加上本季重點單品腰封相佐，層次感提升許多，值得一提的是，妮可拉佩茲捨棄了秀上原本搭配的高腰短褲，反而以低腰長褲搭配，因此露出性感的骨盆位置，讓吸睛程度再升級，是畫龍點睛的巧思之一。

而布魯克林貝克漢與妻子造型很般配，這回其實是共用造型師，兩人皆出自好萊塢造型魔手Leslie Fremar所搭配，布魯克林穿著簡潔的黑色鏤空上衣現身，更不忘甜蜜擁吻妻子展現新婚浪漫。妮可拉佩茲則在此次採訪中透露，兩人目前暫無生子計劃，正享受甜蜜二人世界。