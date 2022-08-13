皮膚科醫師曝5個常見的「毀容式護膚」　保養品再貴都沒用

▲皮膚科醫師提醒，錯誤的保養方式反而會傷害肌膚。（圖／翻攝IG@goodal_official、@thanks_kim）

記者張毓容／綜合報導

你是不是也奇怪，買了很多口碑保養品，每天都認真擦好擦滿，為何就是看不到效果，有時肌膚狀態還變差？問題可能就出在你的保養做錯了！知名皮膚科醫師廖苑利就點出5個超常見的「爛臉式保養」，小心這些容易做錯的保養方式，讓你美肌不成，反而慢性毀容。

＃1天洗臉超過2次



一天當中使用洗面乳超過2次，會使皮膚自身油脂、水份減少，容易乾燥。正確洗臉方式，油性肌頂多早晚各用一次洗面乳即可；乾性肌則建議早上可用清水洗臉，晚上再用洗面乳。

＃長時間敷面膜



敷面膜最大的問題就是敷太久，皮脂膜會流失，讓肌膚逐漸變得敏感，就像把手久泡在水裡面會變皺，這是因為油脂被去除，皮膚開始吸水，如果沒有控制好敷面膜的時長和頻率，就很容易造成皮膚過度水合。正確的面膜敷法，建議每週敷2～3次，每次敷的時間不超過10～15分鐘。

＃經常去角質



頻繁使用磨砂膏去角質，肌膚角質會慢慢變薄，削弱肌膚的天然保護膜，更會形成敏感肌。廖醫師表示，其實不用常用去角質產品，一個月最多用2次即可。

＃頻繁敷或噴化妝水



化妝水的成分90%都是水，頻繁的濕敷或噴化妝水，浸潤角質層，接觸空氣後都很容易蒸發掉，無法起到保濕作用，反而很容易讓皮膚乾燥加重。廖醫師建議，洗臉清潔後，可直接塗抹精華和乳液／乳霜即可。

＃愛用防曬噴霧



廖醫師表示，噴霧薄、成膜不均勻，用防曬噴霧容易無效防曬。建議在出門前，塗抹硬幣大小的防曬乳，防曬效果更好。

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