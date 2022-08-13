62歲惠英紅「全透西裝」稱霸北影紅毯！　逆天比例秒殺年輕女星

▲62歲香港女星惠英紅 。（圖／翻攝自惠英紅微博）

記者鮑璿安／台北報導

62歲香港女星惠英紅憑藉電影《血觀音》榮獲金馬獎最佳女主角，昨（12日）出席北京國際電影節（北影節）紅毯，惠英紅以一身GUCCI 2022早秋系列蕾絲西裝霸氣現身，不僅秒殺現場一票年輕女星，狀態和身材都相當逆齡，引發網友熱議。

▲惠英紅選擇GUCCI 2022早秋系列套裝亮相北影節 。（圖／CFP）

惠英紅此次選擇GUCCI 2022早秋系列套裝亮相紅毯，一頭率性耳下短髮搭配紅唇打造極致氣場。西裝則用以透視的蕾絲材質包覆全身，雖然流線剪裁幹練，但遇上惠英紅的演繹不自覺多了艷麗氛圍，若隱若現透出內在肌膚，與緊身的馬甲裝相佐，內外加持出性感張力，惠英紅曬出蠻腰與長腿曲線，絲毫看不出真實年齡。

▲吳千語（右起）與惠英紅、吳岱融合作新片《一路瞳行》 。（圖／CFP）

惠英紅與吳岱融及吳千語這次以新片《一路瞳行》步上紅毯，女星吳千語則選擇了Raisa & Paola黑色吊帶裝，搶眼的胸下挖空剪裁吸睛，然而惠英紅與至少小34歲的吳千語同框，無論是顏值和身材都不遜色，也讓網友心服口服表示：「惠英紅太強了」、「氣場絕了」。

▲惠英紅狀態看不出真實年紀 。（圖／翻攝自惠英紅微博）

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