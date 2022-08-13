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《星漢燦爛》10金句：世間最美好的情愛那是並肩而行，而非一高一低

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▲《星漢燦爛·月升滄海》 。（圖／翻攝自星漢燦爛微博）

▲由吳磊、趙露思主演的古裝劇《星漢燦爛·月升滄海》 。（圖／翻攝自星漢燦爛微博）

記者鮑璿安 ／台北報導

由吳磊、趙露思主演的古裝劇《星漢燦爛·月升滄海》人氣直升，劇情講述程家女名少商（趙露思飾），因戰亂自幼被父母留在祖母身邊，遭到嬸娘狼心縱容，意圖將其養成廢人，遇見凌不疑（吳磊飾）後不斷成長相知，最終與家庭和解，堅守內心的故事。其中有不少金句台詞，放在現今也同樣能鼓勵人心！

▲《星漢燦爛·月升滄海》 。（圖／翻攝自星漢燦爛微博）

1.在我看來，世間最美好的情愛，那就是並肩而行，而非是一高一低、一主一輔。

2. 與其賣力討好那些對你有成見之人，不如對自己好些，才能活得更自在。

3.對不住便對不住了，人生在世，怎可能人人都對得住。

4. 人生百年，選對人，走對路，方得大幸。

▲《星漢燦爛·月升滄海》 。（圖／翻攝自星漢燦爛微博）

5.一眼便知是她，一生一世那便也是她了。

6.父母做不了你一輩子的靠山，只有你自己心志堅毅才不懼山倒海枯，無論何時何地都要像大樹般自立自強。

7. 即不曾擁有，自不會因為失去而感到難過。

8.這世上，人人都想照自己的心意行事，可又有幾人能辦到呢？

▲《星漢燦爛·月升滄海》 。（圖／翻攝自星漢燦爛微博）

9.我活得沒有人煙氣，像一縷幽魂，但我與你在一起時，最有人煙氣。

10.如果父母有所不足，那就引以為戒，你的言行才是你身上最好的配飾。

關鍵字：

吳磊, 趙露思, 古裝劇, 星漢燦爛, 月升滄海, 陸劇, 金句

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