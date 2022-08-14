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燕麥吃錯反而會發胖！營養師教「挑選3大關鍵」　搭2食物更有效

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▲▼ 營養師教燕麥「挑選＋吃」3大關鍵 。（圖／翻攝unsplash,pexels）

▲營養師提醒正確挑選燕麥片，才能吃得健康、幫助瘦身。

記者張毓容／台北報導　圖／翻攝unsplash、pexels

近年來，不少人喜歡吃燕麥減肥，連女星鄧紫棋都曾靠著吃燕麥成功瘦身，但營養師谷傳玲提醒，燕麥片選錯、吃錯，小心瘦身不成，反而會發胖！她就特別分享挑選燕麥片和如何吃的3大關鍵，就算是即食燕麥片也能吃得健康，更有助於瘦身、控制血糖。

▲▼ 營養師教燕麥「挑選＋吃」3大關鍵 。（圖／翻攝unsplash,pexels）

谷傳玲表示，首先要買純燕麥片，就是配料理只有燕麥的，因為相比於小麥、黑麥，燕麥的β-葡聚醣含量最豐富，β-葡聚醣吸水會膨脹，可以增加飽腹感，延緩胃排空，還能減緩葡萄糖和膽固醇的吸收，而吃燕麥片能幫助減肥和控制血糖、血脂，主要就歸功於β-葡聚醣。

而燕麥片裡最有營養的是生燕麥片，生燕麥片含有胚芽、麩皮和胚乳，GI值只有50～55，但生燕麥片只是簡單的將燕麥粒壓制成片，是生的，所以需要烹煮較長時間，大約要煮20分鐘才能熟。

▲▼ 營養師教燕麥「挑選＋吃」3大關鍵 。（圖／翻攝unsplash,pexels）

除了生燕麥片，現在也有烹調方式更方便的快煮燕麥片和即食燕麥片。快煮燕麥片只要煮2～3分鐘就能吃，即時燕麥片則是用熱開水沖泡就能食用，但是這兩種燕麥的GI值分別是72、79，都比大米粥的GI值高。

快煮燕麥片和即食燕麥片雖然實用方便，但血糖升得快，降得也快，就容易餓，也比較容易發胖，谷傳玲就建議可按照以下3個關鍵來挑選和吃，就能吃得更健康、更不容易胖。

▲▼ 營養師教燕麥「挑選＋吃」3大關鍵 。（圖／翻攝unsplash,pexels）

1.選擇壓片更完整的燕麥片

因為壓片越碎，升糖越快。

2.要選皮燕麥片

燕麥依種子帶殼與否分為皮燕麥和裸燕麥（俗稱莜麥）2大類型，建議選擇帶穀的皮燕麥片，因為皮燕麥的β-葡聚醣含量顯著高於裸燕麥。

3.與富含蛋白和膳食纖維的食物一起吃

吃燕麥片的時候，建議可與富含蛋白和膳食纖維的食物一起吃，這樣有利於餐後的血糖平穩。比如早餐可以吃40～70g燕麥片，再搭配1杯牛奶、1顆雞蛋、1顆番茄，餐後血糖就不會上升得很快。

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關鍵字：

減肥, 瘦身, 減重, 減脂, 燕麥, 燕麥片, 挑選, 吃法, 營養師

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