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台灣UNIQLO執行長「不買車」靠走路挺環保　揭藏在店裡的永續秘密

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記者王則絲／台北報導

日本服飾品牌UNIQLO深耕台灣第12年，有著「國民衣櫥」的稱號，然而版圖越大、社會責任也越大，企業ESG話題近年持續火熱，UNIQLO默默有不少成績，尤其日前的「綠色多啦A夢」引發熱烈話題，讓消費者對於「UNIQLO關注環保」開始有更多了解與關注，《ETtoday》專訪台灣UNIQLO CEO黑瀨友和，挖掘更多你不知道的UNIQLO與永續發展。

▲▼UNIQLO台灣CEO黑瀨友和專訪。（圖／記者李毓康攝）

▲台灣UNIQLO CEO黑瀨友和。（圖／記者李毓康攝）

採訪當天，黑瀨友和才剛從澎湖度假回來，皮膚曬得黝黑，他表示非常喜歡台灣的自然美景，所以更希望替這美麗的地方貢獻一己之力。黑瀨友和肩負率領台灣UNIQLO達成品牌永續目標的責任，本身也十分重視環保，在日常生活中除了盡量減塑之外，最讓人驚訝的是已在台灣生活6年的他，私下最常透過走路與騎腳踏車的方式移動，顛覆一般對高階主管出入開名車的刻板印象，他說得淡然：「因為我沒有機車、也沒有汽車。」難怪已經50歲的黑瀨看來健康又年輕，一旁員工也透露，黑瀨曾經騎腳踏車環島，足見他的腳力有多厲害，又是多麼有毅力的性格。

透過「消費」實踐理想

對於ESG議題在台灣受到重視，讓黑瀨友和倍感慰藉，他認知到台灣整體社會對永續的關心是高漲的，不過他也十分有共感：「當反省到自身要怎麼去參與（永續）的時候，就會感到有困擾或是距離感，難以去行動實踐。」因此希望運用企業的力量，讓大眾透過消費就能為永續盡一份力。

▲▼UNIQLO台灣CEO黑瀨友和專訪。（圖／記者李毓康攝）

▲黑瀨友和點出台灣民眾對於永續環保，雖然意識高漲，卻難以付諸行動。（圖／記者李毓康攝）

「綠色哆啦A夢」紅翻天

提到「哆啦A夢」，黑瀨友和顯得十分驕傲，他還開心分享，最想要的道具是「時光機」；這個經典日本動畫角色在全球廣為人知，但為何選擇哆啦A夢擔任UNIQLO全球永續發展大使，不只是著眼於它的知名度，關鍵更在於哆啦A夢來自「未來」。

▲UNIQLO 。（圖／品牌提供）

▲綠色多啦。（圖／品牌提供）

▲UNIQLO宣布由綠色「哆啦A夢」擔任全球永續發展大使，推出「綠色哆啦」玩偶一上架就一掃而空。（圖／品牌提供）

「我們公司希望透過服裝的力量打造更美好的未來。」所以從跟「未來」有關的意象發想時，與哆啦A夢合作的想法便油然而生，加上哆啦A夢在大家心中的熟悉感，蘊含著邀請顧客一同加入永續行動的概念，讓哆啦A夢變成「綠色」，代表想要創造的綠色未來。「綠色哆啦A夢」誕生後，立即受到全球大小朋友的歡迎，先前UNIQLO推出的綠色哆啦A夢永續商品，一上架就被搶翻天。

▲▼UNIQLO台灣CEO黑瀨友和專訪。（圖／記者李毓康攝）

▲UNIQLO在台灣已實施多項永續計畫。（圖／記者李毓康攝）

藏在店鋪裡的「永續計畫」

舊衣回收後去了哪

其實許多人都知道，UNIQLO店鋪裡會放置舊衣回收箱，而這些舊衣後來去哪裡了呢？黑瀨友和透露，舊衣到了回收倉後，會跟物流夥伴一起合作，按不同項目細分成18類，並依照需求捐給不同的社福單位，足見UNIQLO在二手衣這方面的處理方式是十分貼心的。從2014年到現在已捐出16萬件，希望在2023年能做到一年捐出10萬件。

無法繼續穿的服裝，則能經由改造，幻化成寵物衣或生活藝術品；廢棄的布料還可進行物料再生，製成新衣服的材料，或者是製作成環保燃料棒，回收後的衣物，有各種方式再生，過程比想像複雜，也比想像更多元。

▲UNIQLO舊衣新生。（圖／品牌提供）

▲UNIQLO打造舊衣新生工坊。（圖／品牌提供）

用綠電幫Gogoro充電

黑瀨友和提到：「我們擁有的是實體店舖，當然也會排放CO2廢氣，所以我們思考要怎麼降低店鋪碳排放、甚至轉換成環保狀態，因此在台灣4間獨立店舖上面裝設『太陽能板』，以導入綠電的方式去進行。」不過由於太陽能板裝置於獨立店的天花板上，比較無法讓消費者親身感受到，所以UNIQLO特別與Gogoro合作，在停車場設置充電站，正是利用綠能發電的方式運作，並讓大眾親身體驗。

不再提供免費紙袋

藉由這次訪問，UNIQLO也順道宣布，自今年9月2日起不再免費提供購物袋，紙袋開始收費，不分尺寸每個3元，鼓勵大家自備購物袋逛街。

而選擇網購店舖取貨的商品則是由「循環包裝袋」包裝運送，消費者到店取貨時，包裝袋會被回收，以便下一次使用，所以民眾取貨時必須自備購物袋，減少了更多一次性袋子的使用。而每個循環袋可重複使用50次以上，透過循環包裝袋能減少包裝帶來的80％碳排放量。

▲UNIQLO循環包裝袋。（圖／翻攝自官網）

▲UNIQLO循環包裝袋 。（圖／翻攝自官網）

▲選擇網購店取包裝袋全面採用「循環包裝袋」，以100%回收塑料製成，可重複使用50次以上，相比一次性塑膠包裝可減少80%碳排量。（圖／翻攝自官網）

2050年實現「碳中和」

企業業務發展往往與環境永續議題是互相抵觸的，而UNIQLO最大願景，正是找到模式，能夠兼顧社會永續發展與業務成長，最終完成一個生態圈，長程目標為2030年達到溫室氣體整體減排，希望社內減碳90％、50%以上商品使用再生物料，至2050年達成碳中和，聽起來遙不可及的理念，其實已付諸許多實際行動來證明了可行性，永續不是口號，而是身體力行。

▲UNIQLO 。（圖／品牌提供）

▲UNIQLO希望達到的永續模式。（圖／品牌提供）

關鍵字：

ESG, UNIQLO, UNIQLO CEO, 黑瀨友和, 黑瀨先生, 永續, 環保, 哆啦A夢

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