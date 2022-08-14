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蘋果BOB頭夯！髮型師教你「3重點」，完美複製禹英禑髮型

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▲▼髮型師教你完美複製「禹英禑蘋果頭」 。（圖／翻攝自IG/eunbining0904）

▲蘋果BOB頭正熱，留意3個重點讓髮型不呆板。（圖／翻攝IG/eunbining0904）

記者曾怡嘉／綜合報導

韓劇《非常律師禹英禑》掀起一波蘋果BOB頭熱潮，成為夏季超夯髮型，好剪才髮廊Elva分享，這顆蘋果頭看似簡單其實內藏巧思，否則這種髮型反而會顯得笨重老氣，掌握以下3個重點，檢出輕盈活潑感，很推薦給夏日想要剪短的女生嘗試！

#「臉際層次」完美修飾臉頰肉

髮型師Elva說明，蘋果頭本身就是強調髮型整體呈現圓形，而如果臉際輪廓沒處理好，很容易突顯不了可愛反而顯得胖拙，要讓蘋果頭不看起來呆笨、並且有時髦修容感，最關鍵的不失敗重點便是運用「臉際輪廓」的線條去讓髮絲漸次包覆臉頰肉，若沒有剪出臉際層次的話，臉頰兩側會有明顯兩片筆直髮片的生硬感。

#修飾脖子長度的「尖角」層次

禹英禑蘋果頭的髮型底線看似也圓圓的，就像是一個一體成型的球狀，髮型師分享，仔細看的話會發現臉頰、肩上各有一個凸出來的「尖角」，臉頰的尖角是臉際層次，而肩膀上的尖角則是讓整顆蘋果頭顯得不厚重老氣的關鍵。要在髮型底線上塑造兩個尖角，代表髮型師需要將頭型分成前後兩段來處理，而肩膀上特別留下尖角設計，能讓髮絲往前、包覆住脖子，有拉長脖型的效果，也能避免蘋果頭髮量都堆積在臉頰旁。

#點綴空氣感「氧氣瀏海」更可愛

蘋果頭最忌諱放上一片又厚又大的瀏海，而禹英禑的蘋果頭不僅特別去除重量、剪出輕盈的通透感，更是加強瀏海中間的「氧氣感」能有拉長臉型的視覺效果，讓蘋果頭不僅可愛、同時擁有輕巧更可愛。

►油頭救星！天熱必備「蓬鬆去油洗髮精」，洗後超有感

關鍵字：

禹英禑, 髮型, 蘋果頭, 蘋果bob頭

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