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想要瘦身這樣吃！營養師曝「5款減脂食物」，營養又健康

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▲▼5種減脂食材。（圖／Unspalsh）

▲想要瘦身，必須從挑對飲食下手。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

想要減重但卻沒有頭緒？如何挑選飲食才正確？營養師余朱青分享，在減重的過程中，人體是很敏感的，它能感知到你將要帶領的方向，從以往的沒有規律，慢慢走向規律，漸進進入平衡狀態，這樣的減重效果就會很好，她也分享5款減脂食物，簡單方便又營養。

營養師余朱青表示，現代人生活忙碌，其實大家並不清楚自己身體健不健康，更少傾聽身體發出的訊號，也有可因為太忙、太累而缺乏均衡營養的觀念，她也藉機分享以下5款減脂食物，跟著吃就可跨出成功第一步。

#小黃瓜

小黃瓜熱量低，100克約有15大卡，且小黃瓜中有豐富的「鉀」元素，能幫助利尿與調整血壓。此外，小黃瓜分解酵素「磷脂酶」能擊退脂肪，所以小黃瓜是很好的減脂食材。

▲▼5種減脂食材。（圖／Unspalsh）

#大番茄

小番茄富含茄紅素、β-胡蘿蔔素、維生素A、維生素C等抗氧化營養素，熱量低、膳食纖維高，具有抗氧化、抗發炎、防癌的效果，是減肥的最佳蔬果，更是調控血糖的好食物。

#豆腐

豆腐低熱量、高蛋白，富含大豆皂甘，能夠分解中性脂肪，排出血液中多餘的膽固醇及三酸甘油脂，並且能提升小腸機能，抑制脂肪的吸收。此外，豆腐本身高鈣特質，也可減少骨質流失。

▲▼5種減脂食材。（圖／Unspalsh）

#地瓜

屬於原形澱粉，增加飽足感，從而達到瘦身的效果，其中又富含膳食纖維，具有幫助防止便秘、腸道病變的作用。

#鮪魚

鮪魚擁有高蛋白且低熱量，瘦身時必需多攝取優質蛋白，對於外食族來說，水煮鮪魚罐頭是快速攝取優質蛋白的方式之一。

►名人減重喝西芹汁！營養師：排毒減脂有感，「這時段」喝效果最好

關鍵字：

減脂食物, 營養師, 瘦身

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