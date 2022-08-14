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這些運動鞋一穿就被問！LV Logo加箭頭有含義　Ferragamo彩虹底太可愛

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記者林明瑋 / 台北報導

運動鞋早已成為鞋櫃裡的必須，每季有新貨也是日常，就算礙於預算或收納空間，無法一見心愛的款式就帶回家，但至少該隨時注意有什麼新鮮流行或設計，有能力就收編、還需要努力就欣賞。

近期多個品牌都從經典出發，展現不同態度與個性，LOUIS VUITTON的LV Trainer運用回收材質製作、Logo加了箭頭好似回收標誌，一切朝永續前行，Salvatore Ferragamo同樣以環保為方向，並翻玩經典的彩虹元素，CONVERSE以「雪糕」為靈感，讓星星標誌如融化般滴落，充滿童心。

▲運動鞋。（圖／品牌提供）

▲LV Trainer運用回收材質打造，實踐永續精神，42,200元。（圖／品牌提供，以下同）

LOUIS VUITTON
由已故男裝藝術總監Virgil Abloh設計的LV Trainer，在LV位於義大利的Fiesso d'Artico工坊生產，工藝不在話下之外，材質更是重要一環，使用90%的回收再生及生物來源材料打造鞋身，鞋底、鞋墊採再生聚氨酯製作，回彈、緩衝等機能相當出色，此外，包括鞋帶、鞋舌、鞋眼，甚至包裝，通通都是環保材質，每個小細節都不放過。

新推出的LV Trainer以白色為基底，推出3種配色，鞋面上的Logo加上箭頭，很有環保意念，台灣專賣店在8月11日已上市了綠白配色，如果想包色，9月1日將推出紅白以及黑白兩款。致力於永續發展計畫，是許多品牌的使命，不增加地球負擔。

▲運動鞋。（圖／品牌提供）

▲運動鞋。（圖／品牌提供）

▲運動鞋。（圖／品牌提供）

▲LV Trainer推出不同配色，鞋身上的Logo加了箭頭，各42,200元。

Salvatore Ferragamo
同樣強調環保的還有Ferragamo，新款運動鞋的鞋面100%由漁網及尼龍餘料回收重製的再生尼龍ECONYL®打造，再運用麂皮、緞面等不同材質加以變化，以中性為訴求、帶有復古感的設計，姿態輕盈且靈活，很容易搭配各式服裝。

其中彩虹鞋底的款式，一眼就能發現是翻玩品牌1938年推出的經典厚底彩虹鞋，十分繽紛活潑，無論任何季節，都是亮點。

▲運動鞋。（圖／品牌提供）

▲Ferragamo彩虹底運動鞋，27,900元。

▲運動鞋。（圖／品牌提供）

▲運動鞋。（圖／品牌提供）
▲Ferragamo新款運動鞋輕便好搭配，27,900元。

▲運動鞋。（圖／品牌提供）

▲運動鞋。（圖／品牌提供）
▲Ferragamo以復古、中性為靈感，並使用再生尼龍打造運動鞋鞋面，26,900元。

CONVERSE
CONVERSE的標誌深植人心，最新的One Star Pro「滑板雪糕」系列，加入了令人會心一笑的童心。夏天吃雪糕，總是要邊吃邊注意哪個邊角開始滴了，趕緊大大地舔一口，CONVERSE將雪糕融化的情境，置入星星標誌，在鞋身的一側及鞋舌都可見到，踩著鞋，好像在夏日街頭滑板、玩耍，充滿汗水又無限歡樂。

滑板雪糕系列保留One Star的精神，低筒、翻毛皮，既靈活又有回到舊日美好時光的感覺，鞋底、鞋帶的天藍色耀眼醒目，更可愛的還有鞋舌與後跟處的笑臉圖案，穿上就有好心情。

▲運動鞋。（圖／品牌提供）

▲CONVERSE One Star Pro滑板雪糕系列，為低筒、翻毛皮設計，2,780元。

▲運動鞋。（圖／品牌提供）
▲CONVERSE的星星標誌如雪糕般融化，超級可愛，2,780元。

▲運動鞋。（圖／品牌提供）
▲鞋帶、大厎都是搶眼的天藍色。

▲運動鞋。（圖／品牌提供）
▲鞋舌與鞋跟的笑臉圖案，令人跟著開心。

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關鍵字：

運動鞋, 球鞋, LOUIS VUITTON, LV, 路易威登, Salvatore Ferragamo, Converse

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