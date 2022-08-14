星．變美／王心凌好肌膚這樣來！私下愛用「8款洗卸產品」公開

▲王心凌不藏私分享愛用洗卸產品。（圖／翻攝自小紅書/王心凌，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

王心凌好肌膚有目共睹，日前她在小紅書分享，她完工結束第一件事情就是要卸妝，如果卸妝清潔沒做好，後面抹再多好的保養品都只是負擔，私底下她的在用什麼產品？最愛8款洗卸產品一次介紹給你！

#KISS ME 睫毛卸除液

她卸妝第一件事情就是卸眼妝，習慣用睫毛卸除液厚厚塗在睫毛上，塗完之後可以先去做自己事，大概等待3-5分鐘時間幫助溶解睫毛膏。

#CHAENL、LANCOME眼唇卸妝液

接著會用油水分離的眼唇卸妝液，她習慣用香奈兒、蘭蔻品牌，使用前先搖一搖，接著以化妝棉沾取敷上眼皮約10-20秒，接著再輕輕地往下擦，這個動作可以減緩卸除眼妝的摩擦力。

#貝德瑪卸妝水、FANCL速淨卸妝油、EVELOM 全能深層潔淨霜

她分享淡妝的話會使用貝德瑪卸妝水，以化妝棉沾取再將臉上妝容擦掉，擦掉過程中可以順便帶掉一些明顯角質，稍重的妝就會選擇FANCL卸妝油或EVELOM卸妝霜，也提醒卸妝油要慎選，以免有冒痘疑慮，而她推薦的卸妝霜內含精油成分，可先在臉上按摩一分鐘後，接著用洗臉巾沾溫熱水，敷在臉上感受精油香味慢慢散發和溫潤感，接著擦拭乾淨，這個手法同樣能把臉上老廢角質帶走。

#Dr.Jackson洗顏露、Mediplus酵素洗顏粉

卸妝後還是要再洗臉，她偏好洗完不緊繃的洗臉產品，Dr.Jackson洗顏露洗起來不負擔且有淡淡精油味，Medplus酵素洗顏粉洗臉同時能幫助代謝老廢角質，非常推薦。

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