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「最美素顏」47歲佘詩曼肌膚好到發光，首曝「不老保養心法」

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▲▼佘詩曼保養。（圖／翻攝自小紅書/佘詩曼）

▲港星佘詩曼膚質好，狀態不輸20多歲女生。（圖／翻攝自小紅書/佘詩曼，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

47歲港星佘詩曼外貌體態超凍齡，肌膚更是好到不科學，不少網友紛紛敲碗她的保養技法，近日她也首度公開她的保養心法，網友大讚：「根本最美素顏」、「肌膚白裡透嫩真的好羨慕」。

▲▼佘詩曼保養。（圖／翻攝自小紅書/佘詩曼）

#溫柔清潔肌膚

她建議挑選無皂鹼的清潔產品，這樣即便是清潔，也不會過度洗掉臉上自然油脂。

▲▼佘詩曼保養。（圖／翻攝自小紅書/佘詩曼）

#兩周去角質一次

她說肌膚的老廢角質容易滋生油脂和細菌，還容易使粉刺生成，她自己私下兩周就會去角質一次，選擇溫和磨砂膏，輕柔在臉上畫圈把死皮去掉。

▲▼佘詩曼保養。（圖／翻攝自小紅書/佘詩曼）

#準備不同功能性面膜

最近天氣多變，膚況有時都不太穩定，若只有一種面膜，很難解決肌膚所有問題，她建議夏天可挑選涼感、美白面膜，冬天就可以多用保濕、抗老面膜。

除了以上3個重點外，她強調鎖水是保養最重要的一環，若是做好保濕但是沒鎖水，那麼保養就等於前功盡棄。她建議大大嘉在洗臉、保濕步驟後，可以依照自己的膚質和膚況選擇適合自己的鎖水產品。

像是油性肌膚女孩可以選擇清爽乳液，中性膚質女孩可以選擇保濕乳液，而對乾性肌膚的女生來說，可選擇比乳液更為濃稠的乳霜，甚至挑選一些輕質保養油也是好選擇，補水和鎖水雙管齊下，才會有加乘效果。

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關鍵字：

佘詩曼<保養, 逆齡

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