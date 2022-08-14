泥膜有3種，用錯白花錢！皮膚科醫師教「正確挑選秘訣」

▲皮膚科醫師提醒，正確使用泥膜材能幫助清除黑頭、粉刺。（圖／翻攝IG@moeka_nozaki）

記者張毓容／台北報導

一到炎熱夏天，出汗出油變多，黑頭白頭粉刺也跟著多，這時就是使用泥膜的最佳時機，但市面上泥膜越來越多款，你知道泥膜也有不同功能嗎？哪一款才適合自己？韓國皮膚科美女醫師李藝恩就從泥膜的原理、分類到泥膜的正確用法一一說明，教你如何正確挑選泥膜。

首先，李醫師表示，泥膜的作用原理，其實和小豬愛洗泥浴類似（豬沒有汗孔，會通過泥沐浴調節體溫，同時去除皮膚的污垢和塵垢），當強烈的紫外線和高溫讓皮膚產生熱感時，敷泥膜能幫助清潔皮膚。

＃泥膜的分類



而最早的泥膜是粉狀的泥膜粉，需要加水攪拌使用，缺點是乾的快，一般用來深層清潔，調理背部痘痘或手肘、膝蓋等關節部位。

後來為了方便操作，就有了像是Kiehl’s白泥面膜等霜狀的典型泥膜，通常質地偏乾，略微難塗開，一般敷10分鐘左右就會開始乾裂，不過吸附力很好，很適合油性肌、混油皮用來清理黑頭多的T字部位。但如果乾敏皮用或者敷太久，也容易刺激皮膚，導致保濕力下降。

不過現在還有添加了更多保濕因子的水感泥膜，久敷也不會拔乾，刺激性也更低，雖然吸附力會弱於典型泥膜，但適用人群更廣，乾敏皮也能嘗試。

＃泥膜用法



傳統的泥膜法，除了加水攪拌使用以外，還可以和洗面乳或沐浴露以1：1比例混合使用。

典型泥膜則可以混合乳液或蘆薈膠使用，來提升保濕力，達到類似水感泥膜的效果。

而潔面泥、沐浴泥這類產品，原理則類似於洗面乳＋泥膜混合使用的方法，既有豐富的泡沫，又有泥膜的吸附力，能清理皮脂廢物，也不至於過度清潔，日常使用可以預防老廢角質堆積，很適合夏天使用。

另外，不同的泥膜粉成份，效果也有所不同，像是常見的包含膨潤土可深層清潔；高嶺土可吸附油脂；碳酸鎂可幫助毛孔調理；爐甘石可降低熱感；硫磺可調理痘痘。

整體來說，根據皮膚類型，或者T區、U區所需的功效，選擇適合自己的泥膜就可以了。

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