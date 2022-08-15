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星巴克8／15起「不限品項買一送一」　挑對時段進店現省一半

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記者蔡惠如／綜合報導

最新的秋季星巴克優惠來了，繼網路活動抽優惠之後，在開啟一週上班日的頭一天，星巴克也祭出好友分享優惠，消費者只要在特定時段進店，即可享有不限品項買一送一優惠，伯朗咖啡今天也是週一會員日，全天也針對會員推出買一送一的回饋喔。

▲星巴克買一送一,星巴克,喝咖啡,咖啡。（圖／pixabay）

▲星巴克上班日買一送一來了。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會粉絲專頁、pixabay）

▲星巴克買一送一。（圖／業者提供）

星巴克8／15至8／16限定兩天，推出「星光好友分享」優惠，消費只要在活動期間下午4點至晚上8點進店，購買兩杯特大杯相同風味、冰熱的飲料，其中一杯由星巴克招待，讓你在Monday Blue的工作天之後，能夠好好享受一杯咖啡的悠閒時刻。

▲星巴克買一送一,星巴克。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會粉絲專頁）

此優惠請注意購買限制，每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取，優惠品項不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料，此外許多景點風景區門市與高鐵、機場門市跟車道服務，都不適用於此項優惠喔。

▲星巴克買一送一,伯朗,85度C。（圖／業者提供）

在週一也別忘記伯朗咖啡館在8月買一送一的優惠，優惠日包括8／15、8／22、8／29，只要在這天進店消費並持Lounge卡儲值金付費，便可享買一杯送一杯的回饋，飲品可任選，結帳金額以高價品計算，而且是伯朗咖啡全部門市都可適用。

▲怡客咖啡芒果冰沙。（圖／業者提供）

怡客咖啡8／16前，也祭出旗下季節主打的「夏日芒果冰沙」飲品第二杯半價，可消暑又享甜甜滋味的芒果，也很適合即食療癒使用，原價120元，同時購買2杯就能現省60元 ，找朋友或同事一起揪咖振奮精神也不錯。

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星巴克買一送一, 買一送一, 星巴克, 優惠, 伯朗, 影音

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