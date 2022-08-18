「花」是Dior永遠的靈感繆斯　Mugler只為讓女性更強大美麗

實習記者蔡孟廷／綜合報導

Christian Dior（迪奧先生）曾經說過”Après les femmes, les fleurs sont la plus belle chose que Dieu a donné au monde.”（僅次於女人，花朵是上帝賜給世界最美好的禮物。）現在仍有許多品牌以花為靈感創作每一季的設計，就像是時尚圈永不過氣的繆斯。讓無數設計師為之傾心，心甘情願在秀場上放滿花朵，將花朵融入設計中，令美與如夢似幻的回憶，一次又一次在每個人心中綻放。

▲Christian Dior將花融入品牌之中，讓其成為品牌的一大特色（圖／ 翻攝IG@dior）



DIOR

花朵美麗而脆弱的意象最容易讓人聯想到女性嬌媚而柔和的姿態，以花塑造女性形象，Dior正是時尚圈的佼佼者之一。在2010年秋冬高訂，當時的創意總監John Galliano將整個秀場打造成一個超大型花市，利用各種不同材質將模特兒打造成一把把開到極致的花束，頭上裹著塑膠片，絲帶在腰間勒出曲線，搖曳生姿的模樣就像鮮花一樣，一時分不出台上的是人還是花。

▲模特兒宛如一把把栩栩如生的花束，讓人們為之讚嘆品牌技藝之高超（圖／翻攝自Dior官網）

而在2014年秋冬高訂，時任創意總監的Raf Simons則用了無數的蘭花佈置秀場，但在這場秀中，他筆下的女性則不再是花朵，而更像是承載蘭花的花瓶，靈感來自法國歷史上最著名的王后瑪麗安東尼（Marie Antoinette），在大體積的洋裝上繡滿了花和植物，幾何式與中式的寫意花朵交互穿插，再和秀場上蘭花相互呼應，洛可可式的新東方主義充斥整場秀，純粹而沉靜的在秀場展現女性寬容、堅強的一面。

▲Raf Simons將18世紀的洛可可風格的大裙擺與東方寫意花朵相結合，迸發出不同的火花。（圖／翻攝自Dior官網）

MUGLER

Christian Dior創造出女性可憐可愛的形象，而Thierry Mugler塑造的則是女性充滿力量而狂野，“I have always worked to make women feel powerful”（我總是致力於讓女性感到強大）這個信條貫徹在他每一套設計當中，他以世界上最大的花「巨花魔芋」為靈感的洋裝讓人印象深刻。在他看來比起需要被保護，女性已經足夠強大去保護自己，她們只是需要舞台、服裝去展現自己的力量和無畏，把迷人變成自己的武器，有侵略性的去展現美與力量可以並存。

▲Cardi B也是Mugler的大粉絲，在Thierry Mugler生涯紀念展開幕會所穿著的緊身亮片洋裝造型和在61屆葛萊美獎頒獎典禮上穿著的巨花魔芋洋裝，尤為經典。（圖／翻攝自IG@Cardi B）

花朵能表現出的樣態不只一種，就跟女人一樣。時而脆弱、時而堅強、時而妖豔、時而素淨，在這世界上有千萬種花也有千萬種人，品牌以花朵做為靈感，打造不同風格的時裝，同時也是在告訴穿上這些設計的女性，要相信自己無限的可能性。