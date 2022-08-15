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周冬雨露背裝仍難擺脫「小孩開大車」　張天愛深V造型優雅碾壓紅毯

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記者王則絲／綜合報導

大陸女星周冬雨14日晚間出席微博電影之夜紅毯，穿著一襲藍色繞頸露背禮服，以性感姿態出場，不過卻被不少網友評論，依舊無法擺脫「小孩開大車」的失衡感；女星張天愛當晚也選穿藍色禮服亮相，雖然不巧與LVMH集團太子妃撞衫，但仍憑藉高挑骨感的身形與耐打顏值，優雅碾壓紅毯。

▲周冬雨、張天愛。（圖／翻攝自微博）

▲周冬雨微博之夜禮服造型。（圖／翻攝自微博）

今年30歲的周冬雨，早已身經百戰紅毯沙場，但因為嬌小且略顯平板的身軀，讓她總是很難挑選到適合的禮服戰袍。這回現身微博之夜盛事，周冬雨選以一襲ArdAzAei 2022秋季系列訂製禮服搭配Boucheron珠寶，作為紅毯造型，藍色的繞頸露背裙在胸前斜開了一小洞、又在腰際綁成扭結，可以感受到周冬雨這次想展現的是女人性感韻味，也的確令人驚艷。

▲周冬雨、張天愛。（圖／翻攝自微博）

▲周冬雨大露背禮服展露性感一面。（圖／翻攝自微博）

不過這套服裝似乎還是不完全適合周冬雨，許多網友都表示，「她很努力，但氣場就是撐不起禮服」、「小孩開大車」、「太稚氣，穿什麼都違和。」

▲周冬雨、張天愛。（圖／翻攝自微博）

▲張天愛微博之夜紅毯造型。（圖／翻攝自微博）

33歲女星張天愛近期因《浪姐3》的播出人氣在鋒頭上，當晚她也選擇了藍色的禮服登場，她身穿CELINE深V亮片裙，搭配Stuart Weizman銀色厚底高跟鞋出場，冰心藍色襯得她膚色雪白，骨感直角肩盡顯，一抬腿、晃手全是優雅與靈氣，雖然被眼尖網友發現與俄國超模Natalia Vodianova，也就是「LVMH集團太子妃」的坎城紅毯造型撞衫了，但絲毫沒有遜色，仍是穩穩的碾壓紅毯。

▲周冬雨、張天愛。（圖／翻攝自微博）

▲周冬雨、張天愛。（圖／翻攝自微博）

▲張天愛不巧與LVMH集團太子妃Natalia Vodianova撞衫，絲毫沒有輸。（圖／翻攝自微博）

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關鍵字：

周冬雨, 張天愛, 微博之夜, 紅毯

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