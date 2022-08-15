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廖思惟解放渾圓美胸辣翻　孫芸芸刷整排愛心挺女兒

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▲▼廖思惟,孫芸芸 。（圖／翻攝IG）

▲廖思惟皮膚白皙，穿上粉紫色比基尼很出色。（圖／翻攝trinityliao IG）

記者陳雅韻／台北報導

「台灣第一名媛」孫芸芸近日在歐洲旅行，接連曬出不少泳裝照讓網友大讚44歲的她狀態絕佳，而她在澳洲讀書的22歲長女廖思惟（Trinity）也不惶多讓，與好友到海邊做日光浴，大方展現青春無敵的魅力，身穿粉紫色比基尼盡顯完美胸型，一雙勻稱美腿也勾人目光，大膽造型沒有引來媽媽孫芸芸關切，反而刷一整排紫色愛心隔海向女兒示愛。

▲▼廖思惟,孫芸芸 。（圖／翻攝IG）

▲廖思惟海邊做日光浴，大方展露好身材。（圖／翻攝trinityliao IG）

▲▼廖思惟,孫芸芸 。（圖／翻攝IG）

▲廖思惟身上穿的比基尼、臉上戴的墨鏡都引粉絲好奇。（圖／翻攝trinityliao IG）

廖思惟對於粉紫色情有獨鍾，曾背過粉紫色的香奈兒（CHANEL）迷你口袋包；此次她與好友重遊舊地到海邊玩，也是選穿粉紫色的比基尼，由於她皮膚白皙，因此穿起來格外出色，而她所選的款式集中效果好，輕鬆襯出火辣曲線。

▲▼廖思惟,孫芸芸 。（圖／翻攝IG）

▲廖思惟曾背過粉紫色的香奈兒迷你口袋包。（圖／翻攝trinityliao IG）

有別於女兒的青春風格，孫芸芸以小麥肌膚色著稱，因此與黑、橘紅色等泳裝絕配，她也鮮少穿與女兒同款的細肩帶bra剪裁比基尼，多以平口設計的兩截式泳裝為主，不過無論她穿何種款式，總讓人忘了她的辣媽身分，被狂讚「根本是姊姊」。

▲▼廖思惟,孫芸芸 。（圖／翻攝IG）

▲孫芸芸在卡布莉島度假時穿低胸高衩泳衣。（圖／翻攝aimeeyunyunsun IG）

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關鍵字：

孫芸芸, 廖思惟

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