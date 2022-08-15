SOGO忠孝超市改裝「和牛買一送一」　百貨首創推車紫外線滅菌艙登場

▲SOGO超市改裝開幕，推和牛、蛋糕買一送一。（圖／SOGO提供）

記者蔡惠如／綜合報導

SOGO忠孝館趁捷運連通道施工，也同時進行B2超市35年最大改裝，搭配去年一樓化妝品改裝風格，將地下二樓超市全樓層也改的清晰明亮，近期改裝完成，引進8間全新店面，更因應疫情引入百貨首個「紫外線滅菌推車艙」，並從8／22起推出買一送一優惠，要價680元的和牛、480元的巴薩米克醋全部加倍送不囉唆。

▲SOGO超市紫外線推車滅菌艙示意圖。

今年東區商圈很有話題，新光三越旗下首間東區商圈門市「Diamond Towers」即將在12月開幕，屹立東區35年的SOGO忠孝館，也從去年開始啟動更新，包括一樓化妝品專櫃去年首度全部封樓改裝，今年陸續進行外牆更新，將引入大型螢幕預計於11月完成，而年度營業額可達2億元的「全台坪效最高超市」，近期也改裝亮相，要讓這35年老店吸引年輕人目光。

疫情時代掀起自煮及囤購風潮，超市營業額節節升高，預計也會持續至後疫情時代，根據經濟部統計，2022年超市營業額預估將高達2,500億元以上，SOGO忠孝館順勢進行開幕35年來最大規模改裝，讓賣場高度挑高及走道部分加寬，採用「時尚歐風」的明亮與精緻裝潢亮相，並引進裝置全台首創UV-C推車滅菌艙，強化消費者安心感。

另外，忠孝B2超市改裝後也增設活動專區，將依照季節時令，安排不同主題的名店或季節商品進駐，推出快閃美食活動，並增設Fresh Club會員獨享禮遇專人服務台，強調深化服務，進駐全新8家品牌櫃位，包括百貨首家Deli de Saison旬味廚房by N°168 PRIME，主打「高級餐飲嚴選即食」，以及Hunter’s Dream、億長御坊、郭榮市手工火腿、三統漢菓子、艾芝園米食手工場、源之家、新譯漢方。

新品牌進駐之外，也針對改裝推回饋，吸客衝人潮，8／22當天推出原價395元的6吋彼內朶1974考起司蛋糕買一送一，8／29則有售價480元Hunter’s Dream澳洲巴薩米克醋250ml（限量100組）；售價189元的固力果9袋入POCKY棒（限量300組）；售價239元的Califa Farms 杏仁奶/燕麥奶；售價680元的安心巧廚澳洲和牛雪花系列，以及售價280元的P&G ariel洗衣精系列（限量200瓶）買一送一優惠。

▲P&G ariel洗衣精系列8／29買一送一優惠。

▲8月底前於B2超市單筆滿1,000元，可憑快樂購卡及同卡號銷貨明細至B2寄物台兌換「Fresh Mart環保購物袋」。