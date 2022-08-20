瑪麗蓮夢露愛穿的優雅「貓跟鞋」　跟高3cm就能打造完美比例

實習記者蔡孟廷／綜合報導

在女性必須穿著高跟鞋的1960年代，貓跟鞋因為低矮的3-5cm鞋跟，用來讓還不擅長穿著高跟鞋的少女們習慣鞋跟，而被戲稱為訓練小貓的鞋，雖說被嘲笑是訓練鞋，但瑪麗蓮夢露（Marilyn Monroe）仍然是貓跟鞋的大粉絲。低矮的鞋跟保有拉長比例的效果，同時不會讓人舉步維艱，因此貓跟鞋又一次成為時尚圈的掌上明珠。不論是為了流行，還是需要好看又好穿的鞋，都趕快來收編一雙，成為「貓」奴吧！

▲就連瑪麗蓮夢露都無法抵抗小貓跟的魅力（圖／翻攝自IG@Marilyn Monroe）

DIOR 62-22 高跟鞋

Dior這次一改以往的形象，利用千鳥格的鞋面保有優雅的同時，腳踝處卻使用一體成型的科技帆布，在復古的基礎上加上了賽博龐克的未來感，讓人看到就過目不忘。

▲優雅的千鳥格與機能感的科技帆布形成巨大對比，讓整雙鞋更具趣味（圖／翻攝自DIOR官網）

PRADA 亮面皮革後飾帶高跟鞋



在Raf Simons加入後，PRADA的鞋履不停再突破原本傳統的樣式，這雙鞋的鞋底採用90年代的運動鞋底設計，凌厲的尖楦頭和腳踝的吊繩更增添一分狂野的氣息。

▲運動鞋底和腳踝的綁帶降低小貓跟的優雅感，反而帶來一種獨特的狂野感（圖／翻攝自PRADA官網）

Salvatore Ferragamo VARA蝴蝶结高跟鞋

Salvatore Ferragamo的高跟鞋幾乎是每個女人心中的夢幻逸品，圓潤的鞋頭配上裝飾的蝴蝶結，少女而優雅，低調的設計除了可以穿去正式場合，更能為平時的穿著增色。

▲童趣的鞋型更顯貓跟的可愛，漆皮的優雅質感更是讓人穿上就捨不得脫下（圖／翻攝自Salvatore Ferragamo官網）

Chanel 鏤空高跟鞋



利用黑與白的拼接創造顏色對比、利用羊皮與麂皮創造材質對比，Chanel的高跟鞋從來沒有讓人失望過，這次利用各種對比的手法讓整雙鞋的活潑程度更上一層樓。

▲利用各種對比讓一雙本就優雅的貓跟鞋，在話題性和趣味更上升到另一個層級（圖／翻攝自Chanel官網）

這些貓跟鞋讓人愛不釋「腳」的原因除了好看以外，更多是因為在保有高跟鞋修飾比例的同時，卻不會因為過高的鞋跟窒礙難行，讓人又愛又恨。反而是能夠穿著優雅的同時輕鬆自在，驕傲的踏出每一步。

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