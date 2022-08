從蒙大拿州進入黃石公園的極夢幻之旅　看完仙境美泉再包棟度假屋

文、圖/Ean

講到美國蒙大拿,一般人都會沒來由的心生嚮往,但確切位置在哪、應要如何前往,恐怕就難說個清楚。蒙大拿州位於美國西北部,左邊是愛達荷州,下方是懷俄明州,上方則與加拿大接壤,就土地面積來說名列美國第四大州,甚至比德國還大,但人口僅約 100 萬,地廣人稀,不管到哪都能保持超完美的社交距離!目前台灣沒有直飛航班,搭乘聯合航空是個理想選擇,台北直飛舊金山,再轉接國內線約 2 小時即可飛抵博茲曼(Bozeman),可從那就近展開黃石國家公園之旅。若喜自助旅遊,蒙大拿更是一個會讓身體三萬六千個毛細孔都打開的自駕天堂!

▲博茲曼機場,大面積挑高的窗景如畫!搭乘聯合航空從舊金山轉機到此是很方便的交通選擇

▲入住博茲曼市區,窗外有著迷人的向晚天色

▲用在地美食 Bison Tartare 揭開本趟蒙大拿之旅

▲夏季的黃石公園,吸引不少喜愛大自然的遊客造訪

花之谷博茲曼,出入黃石的最佳門戶

抵達博茲曼,不妨選一間好旅館、挑個好餐廳,用在地風味揭開蒙大拿之旅的序幕。博茲曼是蒙大拿的第四大城市,擁有花之谷(Valley of the Flowers)美稱,夏季可欣賞山間繁花盛開的自然美景,蒙大拿州立大學也選擇座落於此,是個舒服城市。上次造訪已是 11 年前,這回再訪,光是入住位於市區蛋黃中心的 The LARK Bozeman 就讓我相當驚喜!這不是第一眼就會馬上給予高評價的旅宿,而是要實際入住,當你一個一個去使用他們提供的傢俱、備品,包括浴巾的厚度與洗浴用品的氣味,就能感受用心!

▲The LARK Bozeman 舒適的大廳空間

▲帶些雅痞的原木風格,是間相當細膩的旅宿

▲提供給房客使用的東西都有相當品質

最營養紅肉 Bison Tartare,在地美味為旅行暖身

行李放定後,在地朋友 Canon 帶來吃附近一間高級餐廳 Open Range MT,不管是裝潢或料理都相當精緻,我們試了服務人員推薦、使用美洲野牛肉製作的一道 Bison Tartare,是別處難點到的特色料理,同時這也是被譽為營養價值最高的紅肉。此外,讓我更難忘的是主餐 16oz 肋眼牛排,烤得真是香極了,來到蒙大拿可把握機會多品嚐牛排,因為這裡可是黑安格斯牛的故鄉啊!

▲Bison Tartare,被營養師們公認為最營養的紅肉

▲烤得恰到好處的肋眼牛排,非常美味

▲很具風格的餐廳空間

黃石國家公園有5個入口,3 個在蒙大拿

從博茲曼出發開車大約一個半小時,就能進入黃石國家公園(Yellowstone National Park),相當方便!作為世界第一座國家公園,今年適逢 150 週年,若有興趣可在國家公園裡買到相關紀念品。黃石國家公園幅員相當廣大,橫跨了懷俄明、蒙大拿與愛達荷三個州,面積相當於 1/4 個台灣大。其實儘管大部分面積不在蒙大拿境內,但仍有很多遊客會選擇從蒙大拿進入黃石,是因為該國家公園有 5 個入口、其中 3 個是位於蒙大拿。

▲若喜愛攝影,到黃石國家公園肯定能拍得非常過癮

▲今年適逢黃石國家公園成立 150 週年

▲知名的藝術家觀景點(Artist Point),在陽光西斜時分有著磅礡如史詩般的景致

▲距離上次造訪時隔五年,還是很享受與喜愛

一日走覽黃石間歇泉精華

黃石國家公園的地貌豐富,湖泊、峽谷、河流、山脈,可觀者眾,還有看不完的野生動物。其中,很具賣相的是有非常多不思議顏色的間歇泉,彷彿仙境,據研究,全球超過一半的間歇泉都集中在黃石,共計超過三百座,出發前不妨先做功課,挑選有興趣的進行路線安排。這回在地朋友帶領參觀的可謂精華中的精華,包括黃石最具代表性的老忠實噴泉(Old Faithful Geyser)、長年清澈晶亮的藍寶石池(Sapphire Pool)以及碳酸鈣凝結所形成梯田般地景的猛瑪溫泉(Mammoth Hot Springs),三座特色皆不相同但都讓人忍不住讚嘆自然的奇妙與偉大!

▲可說是黃石名片的老忠實噴泉

▲路邊隨意一停,都是令人屏息但又忍不住大口呼吸的美景

▲清澈神美的藍寶石池

▲層疊錯落的猛瑪溫泉

黃石周邊旅宿推薦:360 度雪山景的夢幻渡假屋 Antelope Run

造訪黃石國家公園,我自己高度推薦入住園區裡頭的旅館,像是之前住過老忠實噴泉旁的世界最大原木旅館 Old Faithful Inn,非常熱門、半年前一開放預訂即秒殺,若沒能搶訂到沒關係,國家公園周邊在 Airbnb 上也會有讓人耳目一新的住宿選擇!像是這回入住、距離國家公園約半小時車程的 Antelope Run,根本就像是住進旅遊生活頻道中的夢幻渡假屋。這間擁有 360度雪山景的獨棟空間,兩層樓規劃了四個房間,此外還有很大的客廳、廚房、餐廳,戶外還有超美的烤火休憩區,非常適合自助旅遊的家族或一群好友入住,肯定會讓這趟蒙大拿之旅創造想到就微笑的美好回憶!

▲隔天一早醒來,看見 Antelope Run 置身其中可用絕景形容的震撼

▲房子主人擁有很好的品味

▲自駕遊黃石,推薦包棟

作者:Ean /「Ean部落閣」、「Ean 的世界大旅攝」,歡迎來入駐!