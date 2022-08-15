劉亦菲「透膚婚紗」托出美胸、美背　完美消化災難「高領頸圈」

記者王則絲／綜合報導

大陸於14日晚間舉辦微博電影之夜，紅毯上星光熠熠，有「神仙姐姐」之稱的女星劉亦菲，當晚選穿一身華麗金色刺繡的抹胸禮服登場，整身透膚薄紗托出美胸、大秀美背，連超難駕馭的「高領頸圈」都完美消化，紅毯造型獲得極高評價，再次以宛如仙界的容貌驚豔眾人。

▲劉亦菲出席微博之夜紅毯造型。（圖／翻攝自微博）



劉亦菲的時尚資源十分強大，每每亮相時尚活動都是一場視覺饗宴，這回出席微博之夜當然也不能輸，本次戰袍來自Elie Saab 秋季的訂製禮服，踩Giuseppe Zanotti同色系厚底高跟鞋收尾，禮服膚金色的透紗面料上綴滿亮片珠繡，一路延伸至宮廷風澎袖與貼身手袖，盡顯端莊與高雅，並帶出若隱若現的誘人氣息，搭配乾淨的包頭髮型，氣質超出水平。

▲劉亦菲紅毯造型生圖流出，狀態依然在線，盡顯姣好身材。（圖／翻攝自微博）



以本次紅毯上的女星們來說，劉亦菲的婚紗禮服造型少見、出眾，獲得粉絲們極高的評價，「姐姐狀態真好，高挑清貴，古典美人」、「天仙下凡」、「頂級美人兒，百看不厭」、「公主！」

雖然網路上生圖流出後，對比精修照片顯得圓潤許多，但劉亦菲的好身材依然是無庸置疑的，不僅身前托出飽滿胸型，整片美背也一覽無遺，而這套造型中最難駕馭的「高領頸圈」，若是一個不小心，只會讓脖子顯短、擠出臉肉，但劉亦菲依然是完美消化。

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