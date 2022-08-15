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朴敘俊曬「新歡潮鞋」又是夯爆倒勾款！　角落包包竟與V是情侶款

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記者王則絲／台北報導

韓男星朴敘俊是演藝圈公認的「鞋頭一哥」，腳下總是踩著話題潮鞋，成為粉絲們關注的焦點。在朴敘俊最新發出的私服照中，腳下鞋款不負眾望又是一雙夯鞋，為「Travis Scott x Air Jordan 1 Low」的最新配色，曬出新歡潮鞋的同時，角落的包包竟也藏著亮點，被眼尖網友發現是由BTS的V所設計的波士頓包，而V當然也拎過同款。

▲朴敘俊曬新鞋。（圖／翻攝自IG）

▲朴敘俊最新私服照曬出「新歡潮鞋」。（圖／翻攝自IG@bn_sj2013）

包括朴敘俊在內，崔宇植、朴炯植、BTS的V（金泰亨）和Peakboy，為韓娛知名的真友情兄弟檔「WOOGA FAMILY」，日前五人合體出演的實境秀《In The Soop：友情旅行》終於開播了，看著大男孩們私下一起生活的樣貌，讓粉絲們感到可愛又療癒。

▲朴敘俊曬新鞋。（圖／翻攝自IG）

▲「WOOGA FAMILY」五人合體出演實境秀《In The Soop：友情旅行》。（圖／翻攝自IG@bn_sj2013）

然而不管在實境秀裡、秀外，朴敘俊都貫徹潮男的身份，在他最新發出的私服照中，他以拼接短袖襯衫、卡其短褲完成休閒造型，順道曬出腳下的新歡潮鞋，為「Travis Scott x Air Jordan 1 Low」聯名鞋款的最新配色「Reverse Mocha」，由沙色皮革覆蓋深棕色麂皮構成鞋面，搭配 Cactus Jack標誌性倒勾與紅色鞋舌標籤，是上個月下旬才發售的搶手夯款。

▲朴敘俊曬新鞋。（圖／翻攝自IG）

▲Travis Scott x Air Jordan 1 Low新配色「Reverse Mocha」。（圖／翻攝NIKE）

在鏡頭右下角，朴敘俊也拍到了一顆手提包，沒想到成為意外亮點，眼尖網友就發現了，這款包包是由V為粉絲們所親自設計的手袋，命名為「Mute Boston Bag」，當時一上架幾秒鐘內就售罄，但是身為V摯友的朴敘俊，理當有特權獲得一顆，成為兩人之間的同款情侶小物。

▲朴敘俊曬新鞋。（圖／翻攝自IG）

▲朴敘俊也擁有V親自設計的手袋。（圖／翻攝自IG@bn_sj2013、thv）

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關鍵字：

朴敘俊, BTS, V, In The Soop, 友情旅行, 潮鞋, 鞋頭

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