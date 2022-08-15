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掛鎖變20萬手環！　Tiffany跨性別設計好時髦

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▲▼ Tiffany 。（圖／公關照）

▲超模Imaan Hammam（右）與美國滑板選手Tyshawn Jones 演繹Tiffany Lock系列手環。（圖／Tiffany提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

美國珠寶品牌Tiffany & Co.繼中性風格的HardWear系列獲得熱烈迴響後，再推男、女皆可佩戴的全新Tiffany Lock系列珠寶，首發為18K金、玫瑰金與無鑲鑽或舖鑲鑽石等4種款式的手環，簡潔俐落的顯條演繹掛鎖線條，結合創新旋轉機制，輕鬆就能戴上手，單款手環約201,000元起。

▲▼ Tiffany 。（圖／公關照）▲▼ Tiffany 。（圖／公關照）

▲Tiffany Lock 18K白金與玫瑰金鑲鑽手環（左）384,000元，18K玫瑰金手環 201,000元。

Tiffany自1950年代起設計功能性掛鎖，由此延伸出鑰匙圈、鈔票夾、胸針和項鍊等作品，在過去的20年，以「鎖」為設計的主題也在Return to Tiffany和 HardWear系列中不斷演變。而首曝光的Tiffany Lock系列手環，呈現方中帶圓的線條，較細的環圈扣入較寬的環圈中，呼應鎖的主題，目前最入門為未鑲鑽的18K金或玫瑰金款，華麗版則結合雙色金並於18K白金環圈鑲美鑽。

▲▼ Tiffany 。（圖／公關照）

▲Tiffany Lock 18K金與白金鑲鑽手環，384,000元。

談及跨越性別界線的經典手環，卡地亞（Cartier）LOVE系列手環是多數人腦海第一個浮現的作品，誕生於1970年代紐約的LOVE手環出自Aldo Cipullo的設計，由兩個扁平的半圓硬環組成，需要使用配套的螺絲刀才可將二者拼成完整的圓環，點綴螺絲圖案流露時髦氣息，收服不少時尚男、女，也因美好寓意成為情人間別具意義的信物。

▲▼ Tiffany 。（圖／公關照）

▲卡地亞LOVE鑽石手環，窄版款208,000元。（圖／卡地亞提供）

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關鍵字：

Tiffany & Co., Tiffany, Cartier, 卡地亞

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