fb ig video ETtoday search mobile

日月潭瑞居飯店住一晚才2680元！可住2大2小、升等4人房型超划算

>

文／C編

南投日月潭可以說是台灣著名的觀光景點之一，附近的湖光山色不僅相當清幽、美麗，更重要的是還可以享受遊湖的樂趣，當然是暑假必去的好地方，「Her森森」就推出「日月潭瑞居渡假飯店1泊1食雙人平日」，原價8880元、特價2680元，還可以升等4人房，可住2大2小，超級划算。

▼▼▼點我搶超低價▼▼▼

▲日月潭,瑞居,渡假,飯店,旅行,Her森森,。（圖／Her森森）

▲日月潭瑞居渡假飯店1泊1食雙人平日，原價8880元、特價2680元，點我搶購

瑞居渡假飯店屬於三星級的飯店，在品質上擁有一定的保證，不僅緊鄰日月潭，更是座落在台灣十大經典農村之一「澀水社區」，民風純樸、生態豐富的村莊，更有小瑞士的美名，在這裡住上一晚簡直就是超奢華的享受。

瑞居渡假飯店大廳的裝潢大氣、奢華，一進去就讓人有放鬆的感覺，還提供木屋、時尚、南洋3種風格房型滿足旅客需求，從房間窗外望出，寬闊的草地、松樹及水池，讓人心曠神怡，傍晚還可以在園區內部散步，享受庭園裡面的一草一木，處處都是風景。

在飯店附近除了必逛的日月潭之外，還有澀水森林步道、澀水皇茶、水社親水步道、紙教堂、金龍山等等景點可以玩，其中，金龍山更是台灣攝影界朋友們口耳相傳的晨昏攝影三大聖地：北格頭、中五城、南二寮，中五城就是指金龍山，來到這裡可以拍出很多美照，絕對要安排。

▼▼▼點我搶超低價▼▼▼

▲日月潭,瑞居,渡假,飯店,旅行,Her森森,。（圖／Her森森）

▲日月潭瑞居渡假飯店1泊1食雙人平日，原價8880元、特價2680元，點我搶購

「Her森森」推出「日月潭瑞居渡假飯店1泊1食雙人平日」，原價8880元、特價2680元，還可以升等4人房，可住2大2小，再送日月潭遊湖券兩張，超划算的價格包一晚跟一餐，真的是非常實惠，還沒安排假期的你趕快揪朋友出發了。

關鍵字：

日月潭, 瑞居, 渡假, 飯店, 旅行, Her森森

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa金裝配60萬元珠寶閃爆

Lisa金裝配60萬元珠寶閃爆

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

王心凌愛用的5款防曬品大公開

王心凌愛用的5款防曬品大公開

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

ET Fashion

推薦閱讀

奶蓋級厚實泡沫！每天洗臉也變得好舒壓　精選8款神級潔顏品

奶蓋級厚實泡沫！每天洗臉也變得好舒壓　精選8款神級潔顏品

妝容看起來更高級！5個小細節讓妳自然顯嫩

妝容看起來更高級！5個小細節讓妳自然顯嫩

你正面臨什麼心理困惑？超準心測解惑淺意識個性

你正面臨什麼心理困惑？超準心測解惑淺意識個性

皮膚科醫師分享5個卸妝小細節：水溫、乳化不完全都是爛臉關鍵 試・開箱／夏季必瘋「泰奶色腮紅」！水狀質地透出紅潤好膚質 買越多省越多？這3種省錢方法　讓你誤入消費陷阱 可能孤獨終老的三大星座　TOP1：異性朋友少、不喜與人社交 星巴克8／15起「不限品項買一送一」　挑對時段進店現省一半 孫芸芸半露酥胸遊巴黎　甩百萬愛馬仕鱷魚包吸睛 營養師曝「夏季水果熱量」排行榜！西瓜糖分、熱量都比百香果低

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面