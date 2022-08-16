日月潭瑞居飯店住一晚才2680元！可住2大2小、升等4人房型超划算

文／C編

南投日月潭可以說是台灣著名的觀光景點之一，附近的湖光山色不僅相當清幽、美麗，更重要的是還可以享受遊湖的樂趣，當然是暑假必去的好地方，「Her森森」就推出「日月潭瑞居渡假飯店1泊1食雙人平日」，原價8880元、特價2680元，還可以升等4人房，可住2大2小，超級划算。

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▲日月潭瑞居渡假飯店1泊1食雙人平日，原價8880元、特價2680元，點我搶購。



瑞居渡假飯店屬於三星級的飯店，在品質上擁有一定的保證，不僅緊鄰日月潭，更是座落在台灣十大經典農村之一「澀水社區」，民風純樸、生態豐富的村莊，更有小瑞士的美名，在這裡住上一晚簡直就是超奢華的享受。

瑞居渡假飯店大廳的裝潢大氣、奢華，一進去就讓人有放鬆的感覺，還提供木屋、時尚、南洋3種風格房型滿足旅客需求，從房間窗外望出，寬闊的草地、松樹及水池，讓人心曠神怡，傍晚還可以在園區內部散步，享受庭園裡面的一草一木，處處都是風景。

在飯店附近除了必逛的日月潭之外，還有澀水森林步道、澀水皇茶、水社親水步道、紙教堂、金龍山等等景點可以玩，其中，金龍山更是台灣攝影界朋友們口耳相傳的晨昏攝影三大聖地：北格頭、中五城、南二寮，中五城就是指金龍山，來到這裡可以拍出很多美照，絕對要安排。

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「Her森森」推出「日月潭瑞居渡假飯店1泊1食雙人平日」，原價8880元、特價2680元，還可以升等4人房，可住2大2小，再送日月潭遊湖券兩張，超划算的價格包一晚跟一餐，真的是非常實惠，還沒安排假期的你趕快揪朋友出發了。