「平價版海洋拉娜」一條只要459元！創造逆齡美肌不用花大錢

文／C編

受到長期戴口罩的影響，很多人肌膚開始出現敏感的問題，動不動就泛紅、長痘或是乾癢，長時間下來很容易變成敏感肌，建議可以挑選成分單純又具有效果的保養品，來加強肌膚的呵護，「Her森森」推出「理膚寶水B5全面修復霜100ml」2入組，安全到連寶寶都可以擦，修護敏弱肌最適合。

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▲理膚寶水B5全面修復霜100ml，2入組，市價1900元、特價919元，點我購買。



理膚寶水推出的B5全面修復霜早就是大家口耳相傳的神級保養好物，超強的修護效果，可以解決常遇到的的各種肌膚問題，像是小孩的尿布疹、肌膚乾癢脫屑、泛紅曬傷等等，薄塗一層就可以完美呵護，當然受到歡迎。

B5全面修復霜的成分單純，含有維生素原B5、積雪草苷、微量元素、雪亞脂，對於修護肌膚的效果相當好，加上濃度高，很多人直接用來擦小傷口、破皮，當然更可以作為乳霜，當作日常保養最後一步，封存所有保養品的能量。

B5全面修復霜的好當然不是說說而已，有網友已經連續使用10條以上，還持續回購，甚至還有人封它是「平價版海洋拉娜」、「萬用膏」，出門一定要帶在身上，避免肌膚臨時出狀況。

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「Her森森」推出「理膚寶水B5全面修復霜100ml」2入組，市價1900元、特價919元，平均一條只要459元，超划算的價格當然要多買幾條起來囤貨，還可以分享給好朋友，辦公室放一條、家裡放一條，隨時隨地維持細緻美肌。