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「髮量王者」范冰冰不是當假的！4招洗頭秘訣：預洗髮膜絕對必學

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記者李薇／台北報導　圖／范冰冰微博

藝人范冰冰擁有豐厚的髮量，更是被網友們封為「髮量王者」，對應現代很多人都有的落髮問題，究竟身為女星的她們，面對經常染燙頭髮，到底是怎麼還能做到豐盈髮量，范冰冰也在日前公開自己的養髮秘訣，一定要跟著學。

▲范冰冰,髮量王者,頭髮,養護,髮絲,。（圖／范冰冰微博）

＃自製「預洗髮膜」

在居家養護的過程裡，范冰冰會自製「預洗髮膜」，在洗頭髮之前、乾髮的時候，用髮膜、護髮乳再加上椰子油，然後充份混合之後，從髮中開始塗抹到髮尾的位置，並且花5分鐘按摩頭髮，接著先用浴帽包裹起來，再用加熱浴帽套上去，幫助髮絲做到蒸髮的效果，然後等待約40分鐘，讓精華充分浸潤髮絲。

▲范冰冰,髮量王者,頭髮,養護,髮絲,。（圖／范冰冰微博）

＃起泡網上起泡、搭配氣墊按摩梳

在「預洗髮膜」蒸好頭髮之後，先用清水沖洗掉滋養成分，接著使用洗髮精先進行第一次的洗髮，范冰冰在使用洗髮精的時候，也會先用沐浴球起泡，再把泡沫上頭搓洗，接著她會使用氣墊按摩梳，從脖子往頭皮上方按摩梳理頭皮，幫助刺激血液循環、同時加強洗淨，沖洗之後，接著會再上一次護髮乳、沖洗、髮膜，都是塗抹髮中到髮尾的位置，不抹到髮根。

▲范冰冰,髮量王者,頭髮,養護,髮絲,。（圖／范冰冰微博）

＃洗完頭髮不搓髮

洗完頭髮之後，用毛巾把頭髮包起來，並且使用拍打、按壓的方式，把頭髮壓乾，不用搓揉的方式，避免毛鱗片受損。在半乾髮的時候，范冰冰會使用頭皮精華，幫助頭皮進行營養的補充，並且用指腹稍微按壓頭皮，並且在使用一點點的髮油，加強髮尾的滋潤度。

▲范冰冰,髮量王者,頭髮,養護,髮絲,。（圖／范冰冰微博）

＃不斷晃動吹風機

很多人吹頭髪的時候，都會懶得晃動吹風機，但其實這樣容易讓一個點過熱，傷害頭髮，建議要不斷晃動吹風機，讓熱風均勻吹拂在每一根髮絲，可以避免髮絲過熱，最後吹完頭髮再上一次髮油，加強髮絲的光澤度。

關鍵字：

范冰冰, 髮量王者, 頭髮, 養護, 髮絲

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