昆凌開箱40萬精品生日禮物　香奈兒包、珠寶項鍊連周董也有分

▲昆凌開心戴上生日禮物Boucheron Quatre White系列項鍊，102,000元。（圖／翻攝hannah_quinlivan IG）



記者陳雅韻／台北報導

昆凌12日低調度過29歲生日，她因為疫情和家中有新生兒，未宴請親友舉辦熱鬧的慶生派對，但她仍收到滿滿的祝福與禮物，特別是她與時尚圈關係緊密，品牌為她精挑的禮物樣樣送進心坎裡，總值超過40萬元，她今一早戴上的法國珠寶品牌Boucheron項鍊即是生日大禮，連周杰倫也收到同系列不同款，夫妻倆可一同戴對鍊大曬恩愛。

▲周杰倫也在老婆生日當天收到Boucheron Quatre Black系列項鍊，可一起戴對鍊，158,000元。（圖／翻攝jaychou IG）



生日當天，昆凌逐一開箱精品禮物，身為Boucheron大使的她，收到品牌招牌Quatre系列結合白陶瓷的Quatre White項鍊，以及黑色PVD的Quatre Black系列項鍊，兩款項鍊總值26萬元，讓周杰倫也驚喜po網說：「哎喲，今天我也有禮物喔！」

▲昆凌生日禮物還包括香奈兒148,200元白色皮革金屬鍊帶雙C LOGO肩背包、13,000元LE LION DE CHANEL香水與花束。（圖／翻攝hannah_quinlivan IG）

不僅Boucheron獻上祝福，與昆凌關係一向友好的香奈兒（CHANEL），也讓壽星開心不已，品牌團隊親筆寫的卡片、美麗花束，並精挑與香奈兒女士一樣獅子座的她適合的LE LION DE CHANEL香水，以及要價148,200元白色皮革金屬鍊帶雙C LOGO肩背包，讓她備感寵愛。

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