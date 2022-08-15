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47歲「美恐女王」頂帥爆「平頭」拿大獎！霸氣黑西裝外媒讚翻

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記者王則絲／外電報導

以驚悚影集《美國恐怖故事》聞名的「美恐女王」莎拉保羅森（Sarah Paulson），在上週末13日盛裝出席2022 HCA頒獎典禮 （Hollywood Critics Association TV Awards），這天，她不只順利奪下了大獎，還頂著帥到爆的「平頭」髮型亮相，搭配上一身霸氣性感的黑裝，十足美翻全場，獲外媒盛讚。

今年47歲的莎拉保羅森以《美國恐怖故事》的御用女主角聞名，這回她則是憑藉作品《美國犯罪故事3》獲得HCA迷你劇最佳女主角獎項，可說是實至名歸。

▲莎拉保羅森。（圖／達志影像）

▲莎拉保羅森於2022 HCA頒獎典禮獲得迷你劇最佳女主角殊榮。（圖／達志影像）

當天莎拉保羅森令人驚喜的換上全新髮型，雖然她已維持短髮一段時日，但這回的「棕色平頭」髮型著實是新鮮的嘗試，並在額頭髮際線處剪了極短的小瀏海，前衛時髦感噴發，粉絲們狂讚：「只有美人稱得起短髮。」

▲莎拉保羅森 。（圖／翻攝自IG）

▲莎拉保羅森 。（圖／翻攝自IG）

▲莎拉保羅森的紅毯造型與全新棕色平頭髮型都備受好評。（圖／翻攝自IG@karlawelchstylist）

除了髮型之外，莎拉保羅森的紅毯造型也很有看頭，她選穿來自Marc Jacobs秋冬系列的墊肩西裝禮服，胸前大開深V露出自然性感的胸線，服裝俐落線條直落而下，與短髮帶來的女王氣勢相輔相成，頸上佩戴Anita Ko項鍊點綴更提升氣質韻味，本次莎拉保羅森又帥又美、既霸氣又性感的造型獲得外媒一片好評。

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關鍵字：

莎拉保羅森, Sarah Paulson, 美恐女王, 短髮, HCA

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