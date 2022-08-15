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又油又乾？專家曝3大「夏季肌膚問題」　學韓妞保養3招就解決

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▲▼ 專家曝3大「夏季肌膚問題」。（圖／品牌提供、翻攝IG）

▲做好3大重點保養，就不怕夏季肌膚出問題。（圖／翻攝IG@yubi_190、@laneige_kr）

記者張毓容／綜合報導　

隨著夏季氣溫進入最高峰，不僅出油量大增，肌膚更出現不少問題，像是因流汗出油造成毛孔堵塞、過度清潔及長時間待在冷氣房導致肌膚鬧水荒等。屈臣氏美容顧問就指出夏季容易出現的3大肌膚問題，並分享韓妞的夏季保養秘訣，教你養成「乖乖肌」，幫助肌膚維持好狀態，健康度過酷暑。

＃毛孔堵塞粉刺多

大家都知道，保養肌膚第一步，從做好清潔開始，尤其炎熱的夏季，臉部累積了一整天的油光、髒汙、汗水，若是沒有認真清潔，容易導致毛孔堵塞，產生粉刺。

保養對策：

建議擠出適量洗面乳於手心上、或起泡網搓洗起泡後，輕輕打圈塗勻臉部，再使用溫水洗淨即可，盡量避免直接將洗面乳塗於臉部搓洗至起泡，容易因過度摩擦產生泛紅。

▲▼ 專家曝3大「夏季肌膚問題」。（圖／品牌提供、翻攝IG）

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＃缺水乾燥警報

炎夏容易因長時間待在冷氣房造成肌膚水分流失，或為了避免臉部出油而過度清潔，讓肌膚無法保留水份，出現「外油內乾」的狀況，反而有缺水乾燥危機。

保養對策：
可將柔膚水倒於化妝棉上，濕敷3～5分鐘，輕輕按壓按摩臉部至完全吸收，再搭配舒緩保濕精華液幫助滋潤肌膚，而精華液除了塗抹於臉部外，也要帶到頸部肌膚，做好按摩及保濕，也能幫助改善頸紋狀況，打造全方位無死角美肌。

▲▼ 專家曝3大「夏季肌膚問題」。（圖／品牌提供、翻攝IG）

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採用韓國專利發酵萃取科技，小分子好吸收，添加有「神仙草」之稱的積雪草，穩定修護有感，能舒緩、深層滋潤肌膚，幫助養出健康美肌，敏弱肌膚也適用。

▲▼ 專家曝3大「夏季肌膚問題」。（圖／品牌提供、翻攝IG）

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＃泛紅敏感

疫情之下的夏天，長時間配戴口罩反覆摩擦、且因流汗造成濕熱悶住臉部肌膚，易產生泛紅敏感等不適症狀。

保養對策：
於洗淨臉部及使用精華液後，將有舒緩、修護效果的乳液／乳霜輕柔塗抹並按摩臉部，直至肌膚徹底吸收，能有效鎮定舒緩。

▲▼ 專家曝3大「夏季肌膚問題」。（圖／品牌提供、翻攝IG）

▲PURE BEAUTY 韓淨萃積雪草舒緩全面修護霜，50ml，NT$650。

採用韓國專利發酵萃取科技，添加有「神仙草」之稱的積雪草，穩定修護有感，能舒緩敏弱肌膚，迅速滋潤並位乾燥黯沉肌膚補充水份，保濕&修護輕鬆完成。

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關鍵字：

保養, 護膚, 夏季, 夏天, 肌膚, 問題, 出油, 粉刺, 毛孔, 缺水, 乾燥, 敏感

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