又油又乾？專家曝3大「夏季肌膚問題」　學韓妞保養3招就解決

▲做好3大重點保養，就不怕夏季肌膚出問題。（圖／翻攝IG@yubi_190、@laneige_kr）

記者張毓容／綜合報導

隨著夏季氣溫進入最高峰，不僅出油量大增，肌膚更出現不少問題，像是因流汗出油造成毛孔堵塞、過度清潔及長時間待在冷氣房導致肌膚鬧水荒等。屈臣氏美容顧問就指出夏季容易出現的3大肌膚問題，並分享韓妞的夏季保養秘訣，教你養成「乖乖肌」，幫助肌膚維持好狀態，健康度過酷暑。

＃毛孔堵塞粉刺多



大家都知道，保養肌膚第一步，從做好清潔開始，尤其炎熱的夏季，臉部累積了一整天的油光、髒汙、汗水，若是沒有認真清潔，容易導致毛孔堵塞，產生粉刺。

保養對策：



建議擠出適量洗面乳於手心上、或起泡網搓洗起泡後，輕輕打圈塗勻臉部，再使用溫水洗淨即可，盡量避免直接將洗面乳塗於臉部搓洗至起泡，容易因過度摩擦產生泛紅。

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＃缺水乾燥警報



炎夏容易因長時間待在冷氣房造成肌膚水分流失，或為了避免臉部出油而過度清潔，讓肌膚無法保留水份，出現「外油內乾」的狀況，反而有缺水乾燥危機。

保養對策：

可將柔膚水倒於化妝棉上，濕敷3～5分鐘，輕輕按壓按摩臉部至完全吸收，再搭配舒緩保濕精華液幫助滋潤肌膚，而精華液除了塗抹於臉部外，也要帶到頸部肌膚，做好按摩及保濕，也能幫助改善頸紋狀況，打造全方位無死角美肌。

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添加「聚麩胺酸γ-PGA」與許多天然植萃保濕、舒緩成分，可幫助深層保濕、鎖水舒敏，舒緩缺水不適感，更添加天竺葵精油成分，淡雅香氣讓人更放鬆。

＃泛紅敏感



疫情之下的夏天，長時間配戴口罩反覆摩擦、且因流汗造成濕熱悶住臉部肌膚，易產生泛紅敏感等不適症狀。

保養對策：

於洗淨臉部及使用精華液後，將有舒緩、修護效果的乳液／乳霜輕柔塗抹並按摩臉部，直至肌膚徹底吸收，能有效鎮定舒緩。

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