王心凌肌膚超白皙有秘訣！愛用的卸妝產品大公開

記者李薇／台北報導

藝人王心凌在綜藝節目上亮眼的表現，再度掀起高人氣，39歲的她也保養得宜，臉上幾乎沒有留下歲月的痕跡，對於保養，她也在《小紅書》上面分享，自己最重視卸妝，因為若是沒有清潔乾淨，再多的保養都是負擔，並且公開自己愛用的卸妝產品，每一樣都是寶。

1.KISS ME 一刷睫淨睫毛膏卸除液

睫毛根根分明的王心凌在卸除睫毛的時候，都會用KISS ME的一刷睫淨睫毛膏卸除液，先厚厚的刷在睫毛上，等待3到5分鐘，再用眼唇卸妝液清潔。

2.CHANEL 雙效眼部卸妝液、蘭蔻 快速眼唇卸妝液

王心凌會使用這兩款眼部卸妝液，利用化妝棉沾取之後，敷在眼睛上面10秒到20秒，接著稍微把它往下擦，就可以讓眼妝清潔溜溜。

3.FANCL MCO速淨卸粧油、EVE LOM 全能深層潔淨霜

卸完眼唇之後，就是臉部肌膚，如果遇到濃妝、舞台妝的時候，王心凌就會挑選卸妝油或是卸妝膏類型的產品，幫助肌膚徹底清潔；像是卸妝膏因為裡面有精油成分，可以搭配按摩1分鐘，把臉上殘妝帶走，再用洗臉巾沾取溫熱的水，先敷一下，再輕柔的擦拭。

4.貝膚黛瑪 舒敏高效潔膚液

如果是淡妝的話，王心凌就會選用比較清爽的卸妝水類型的單品，沾溼化妝棉，然後慢慢用輕柔的方式，把臉上低彩度的妝容擦拭掉，建議在擦拭的時候，絕對手法要輕，因為這樣擦拭的過程會把臉部肌膚的角質代謝掉，避免傷害肌膚，輕柔的手技會更好。

5.DR JACKSON'S 潔顏露、Mediplus 酵素系亮白泡泡洗顏粉

在卸妝完之後的臉部清潔，王心凌也會挑選潔顏露或是洗顏粉，幫助臉部肌膚完整的清潔，達到更加清爽的效果。