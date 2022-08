高雄駁二周邊6間特色美食跟著吃一輪　魚卵章魚燒、義式冰淇淋超熱門

圖、文/MENU美食誌

高雄駁二6間特色美食推薦,就是要這樣吃、那樣拍才過癮,文青們逛街完別忘了把周邊美食通通吃一輪!

泰法客泰味小食光

五福四路129之1號

店內主要販售泰式料理,必點咖哩系列的品項,奶的比例和咖哩的濃稠度都恰到好處,喜歡泰式咖哩的朋友千萬不要錯過!

▲泰法客泰味小食光(圖/美食客水冶玄 提供)

御澗章魚燒

必信街53號

近年興起的章魚燒新秀,必吃熱門的起司雙打,金黃外皮配上柔軟內餡,鋪上一層起司後,再撒上起司口味的玉米碎片增加口感,絕對讓人超級滿足!

▲御澗章魚燒(圖/美食客SHIH提供)

溫咖裏 WUNKALEE

堀江街11-2號

隱身於駁二特區附近充滿日式氣息的巷弄小店,咖哩口味濃郁、非常下飯,除了咖哩飯還附上沙拉、湯品、小菜、優格,相當豐盛。

▲溫咖裏 WUNKALEE(圖/美食客肥知知提供)

桂桃嬤 販麵洋行

大義街99號

由老厝改裝而成的餐廳,主打從晚餐營業到宵夜,店內販售新加坡、馬來西亞及印度等南洋料理,除了主食之外,也有提供蛋餅、吐司等點心。

▲桂桃嬤 販麵洋行(圖/美食客水冶玄提供)

NOW & THEN BY NYBC駁二店

大義街2-3號

店內空間相當具有設計感,以高雄在地主題的貨櫃作為牆面的裝飾,早午餐內容豐富,色香味俱全!

▲NOW & THEN BY NYBC駁二店(圖/美食客鄭靖縈提供)

鹽埕茶町 MATCHA CITY

瀨南街35號

高雄知名的抹茶專賣店在駁二附近開的分店,專賣手作義式冰淇淋,抹茶冰淇淋是使用日本京都宇治丸久小山園抹茶製作,將抹茶分為7級,可依個人喜好做選擇!

▲鹽埕茶町 MATCHA CITY(圖/美食客Tsen提供)

防疫期間店家營業時間與內用制度可能會有變動,建議上店家的粉絲專頁查詢哦!

※本文圖片版權為《MENU 美食誌》所有並授權提供《ET FASHION》,請勿任意翻攝以免侵權