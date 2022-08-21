老饕激推！花蓮6間「燒肉店」特調醬汁＋入口即化，一吃就難忘

圖、文／MENU美食誌

花蓮6間老饕激推的燒肉店家，燒肉界的夢幻滋味絕不能錯過，入口即化的肉質，配上店家特調的醬汁，絕對是必吃的難忘滋味！

老時光燒肉酒肴

民國路88-1號

花蓮在地人激推的居酒屋，菜單餐點選擇非常多樣，串燒、烤物、熱炒等各式品項都有，薄切松阪豬肉串表面烤的焦香酥脆，偏薄的厚度完美帶出松阪豬的彈脆口感。

▲老時光燒肉酒肴（圖／美食客大嬸愛美食提供）

八百里燒肉

明禮路26巷10號

位於明禮路巷弄內的吃到飽燒肉，用餐空間舒適，食材好吃又新鮮。必吃招牌啤酒蝦，新鮮且去殼的蝦子，烤完後直接一口一隻超級滿足！

▲八百里燒肉（圖／美食客肜.✯提供）

大吉／串物／酒場

民國路151-2號

花蓮市充滿日式風情的居酒屋，店內的裝潢與擺飾也很日本風，菜單上的選項很豐富，除了串燒，還有炸物和清爽的小菜與湯品，非常適合下班後前去感受愜意氛圍。

▲大吉／串物／酒場（圖／美食客Steven Ming 提供）

米噹泰式烤肉

重慶路221-2號

店內屬於開放式的設計，就像熱炒店一樣的用餐氛圍，台味十足。除了販售現烤海鮮、燒肉、烤魚外，還有平價的泰式美食，很適合多人聚餐！

▲米噹泰式烤肉（圖／美食客Marisa Chung提供）

石屋燒肉火鍋

中正路644之2號

花蓮在地營業快20年的老店，肉品跟海鮮都可以吃出本身的鮮嫩度，火鍋湯頭味道鮮甜，可以同時吃到串燒跟火鍋，雙重料理的大大享受！

▲石屋燒肉火鍋（圖／美食客MING-RU提供）

炭火燒肉工房

博愛街144號

花蓮市區巷子裡從開幕至今已經營業20年的燒肉店，肉品品質很好，牛五花油花夠多，和牛橫隔膜很嫩，梅花豬烤熟後肉質依然軟嫰，口口皆是美味！

▲炭火燒肉工房（圖／美食客寒寒提供）

防疫期間店家營業時間與內用制度可能會有變動，建議上店家的粉絲專頁查詢哦！

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