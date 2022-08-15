林俊傑撥髮秀158萬「錶王」　拿飲料pose改戴歐米茄史努比夯錶

▲林俊傑摸髮pose也秀錶，佩戴PP Nautilus系列5726/1A月相年曆錶。（圖／翻攝jjlin IG）

記者陳雅韻／台北報導

擁有豐富名錶收藏的歌手林俊傑，日前連兩日與粉絲分享工作照，看似手拿飲料、手撥髮的隨興pose，全讓愛錶曝了光，一款是「錶王」百達翡麗（Patek Philippe，簡稱PP）要價1,587,000元的Nautilus月相年曆錶，另一款是歐米茄（OMEGA）超霸系列周年版的同軸擒縱42毫米大師天文台計時腕錶「銀史努比獎章」，都是錶迷追捧的熱門款。





▲PP Nautilus系列5726/1A月相年曆錶不鏽鋼款，1,587,000元。（圖／品牌提供）

林俊傑雖意在與歌迷分享工作時有餐車非常幸福的心情，但他po出撥髮照，依然被網友一語道破「想秀錶」，的確是辨識度相當高的設計，為PP優雅運動錶代表作Nautilus系列的5726/1A月相年曆錶不鏽鋼款，水平橫紋裝飾的藍黑漸變色面盤上，12時位置為星期、月份視窗，對應的6時位置則為日期、月相與24小時顯示，各項功能清晰易辨。

▲林俊傑戴歐米茄熱門超霸系列史努比獎章錶。（圖／翻攝jjlin IG）

隨著心情與服裝變化，林俊傑的腕錶也跟著改變，而非一段時間只有一只錶戴到底。他換戴歐米茄超霸系列同軸擒縱42毫米大師天文台計時腕錶「銀史努比獎章」50周年錶，紀念品牌於1970年獲得美國太空總署頒發的太空人銀史努比獎章，第一個浮雕史努比圖案出現在9時小秒盤上；第二個在呈現月球背面裝飾的錶背上，當啟動計時功能時，駕駛著指令艙的史努比會旋轉遨遊，而身旁的藍色地球圓盤會與錶面的小秒針同步，每分鐘旋轉一周，令人驚喜。

▲歐米茄同軸擒縱42毫米大師天文台計時腕錶「銀史努比獎章」錶，315,000元。（圖／翻攝jjlin IG）



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