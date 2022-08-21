三款夏日沁涼香　清爽百合、熱情椰子、高雅木蘭，你Pick哪一款？

實習記者蔡孟廷／綜合報導

台灣的夏天一來，每天穿的衣服幾乎只剩下一些短袖T-shirt或無袖背心，在穿搭種類受限的情況下要怎麼讓人留下深刻印象呢？這時香水就是你不可或缺的小心機，這次挑選了適合夏天的三款香水，讓今年夏天不只香噴噴，更能為大家清涼一夏。

▲夏天用香水為穿搭增添質感。（圖／取自免費圖庫Pexels）

Issey Miyake 一生之水（女香）

這是一支非常水生調的香水，噴上身彷彿置身滿是大塊岩石的溪流上游，和一群花精靈在清澈冷冽的河水中嬉鬧。前調以睡蓮和玫瑰為整支香水拉開序幕，濃烈而馥郁的香氣讓人有些受寵若驚，在華麗的開場表演之後跟著的是百合與牡丹的登場，百合優雅而清麗的香氣隨著體溫緩緩綻放，牡丹沾濕了她的衣裳不得不早早退場。當百合開到極致之時，便是迎來最後的重頭戲，麝香幽微的將百合的香氣束攏，在壓軸跳一支迷人的舞，悄無聲息的為月色瀰漫、星光點點的夜晚畫上句點。

▲Issey Miyake一生之水優雅清爽的味道，彷彿置身在繁花盛開的溪谷上游。（圖／翻攝自Issey Miyake官網）



Maison Margiela 沙灘漫步

香氣方面超乎想像的夏天，但不是印象中的海洋調，而像是在盛夏的沙灘夕陽西曬，防曬乳混著汗水與海風的味道。前調是很濃厚的鹹味，宛如置身海邊，檸檬與粉紅胡碰撞出的海風，粗礪的質感像腳底踩到滾燙的沙子一般，隨後椰奶和依蘭共同描繪出一個活色生香的夏日美景，沙灘上膚色古銅、穿著比基尼和沙灘短褲的男男女女們，從事各種夏日的水上活動，防曬油與汗水在陽光底下閃閃發亮。時間流轉，太陽緩緩落下，夜晚由麝香和雪松吹走白天的暑氣與熱情，等待黎明再一次到來。

▲Maison Margiela 沙灘漫步，鹹鹹的海風配上椰子與依蘭的香氣，創作出最美好的夏日景緻（圖／翻攝自Maison Margiela官網）

Miu Miu 幻境木蘭

帶著宇宙色彩從天而降的月球少女，穿著滿身的鎏光溢彩點亮地球無聲的黑夜，這支香水給人的印象和瓶身並無二致。前調嬌嫩欲滴的梨與略帶危險的粉紅胡椒，看似衝突卻完美的融合，緩緩降落在地球上。確定沒有問題之後，仙客來和木蘭手牽著手走出太空船，探索這個世界，過分精緻的華服卻不影響她們活動，兩個彷彿在競賽般的奔跑、開始女孩們的遊戲。當遊戲時間結束，少女們躺在森林的草地上，細數今天玩的遊戲、去過的地方，握緊對方的手，直至天籟麝香的安眠曲讓兩人進入夢鄉。

▲Miu Miu 幻境木蘭絢麗的瓶身是香氣的延伸，而香氣本身就讓人難以忘懷（圖／翻攝自Miu Miu官網）

看完這三款香水的介紹有沒有很心動呢？今年夏天就讓香氣成為你的專屬訂製吧！聞到香味天天就有好心情，更留下清爽的夏日印象！

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