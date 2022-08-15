4萬坪SOGO大巨蛋明年開　董座：要做「與年輕人對接」的新概念商場

▲SOGO宣布進駐大巨蛋，最快在明年底開幕有望。（圖／資料照）

記者蔡惠如／台北報導

SOGO在今年7月初正式宣佈，將正式進駐台北大巨蛋約4.2萬坪的商場，成為旗下在台睽違12年開出的新賣場，SOGO董座黃晴雯今（8／15）談到大巨蛋計畫，她表示目前已開始規劃，大巨蛋的購物量體跟現今百貨賣場規模有很大不同，該分店將是SOGO與年輕一代「對接」的重要店點，帶領SOGO迎向新的客群。

▲SOGO董事長黃晴雯今現身忠孝館超市開幕，表示年輕一代客層將是大巨蛋的重點。（圖／SOGO提供）

東區近期話題熱過信義商圈，新光三越旗下首間東區商圈門市「Diamond Towers」即將在12月開幕，主打精品生活風格，而35年歷史的SOGO忠孝館也正逐層換新，繼B1美食街、一樓化妝品區之後，B2超市樓層也在近期開幕，明年更要從3樓開始往上逐層整修，此外SOGO日前宣布進駐大巨蛋，據了解首期最快也將在2023年底登場。

SOGO董座黃晴雯在宣布進駐大巨蛋「SOGO CITY」後，表示大巨蛋商場分成4大區，數萬坪的商場規模，考驗傳統百貨的賣場概念，所以要跳脫現有的規劃，因為光是購物量體的規模就是完全不一樣的，在大巨蛋內有賽事、表演活動等娛樂性質，是SOGO針對年輕一代與新客群對接的新門店，會呈現出跟現有SOGO百貨不一樣的全新面貌。

▲SOGO CITY大巨蛋將分成4個區域接續開幕。（圖／記者蔡惠如攝）

據悉大巨蛋「SOGO CITY」營業賣場將涵蓋光復南路商場棟地下2樓至地上8樓，影城棟1樓及6樓，巨蛋體育館外圍1樓商場，以及地下1樓體育館入口、地下2樓捷運連通道商場部分共約4萬坪，由於面積廣大，將分區域逐區開幕，預計若順利最快2023年底，首區就可到位，若四區全開，將會是台北市中心內最大的購物商場，也是連結東區、信義區兩大商圈的中繼站。

SOGO目前在台北有忠孝、敦化、復興與天母共4間百貨，敦化館於2021年房東易主，由皇翔建設取得，現行租約簽到2025年，市場曾傳言將改建成豪宅，屆時不會跟SOGO續約，但業界人士表示，還是要看當時的市場狀況，目前房地產面臨物料成本齊漲、缺工情形，也增加敦化館可能續約的機會。